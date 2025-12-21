צה"ל מודיע על שורה של תקריות שהתרחשו במהלך היום ובשעות האחרונות, בהם מספר גדול של מחבלים חצו את הקו הצהוב אל השטח בשליטת ישראל, וסיכנו את הכוחות בשטח. בוצע ירי אזהרה על ידי כוחות קרקעיים וחיל האוויר.
על פי עדכון שמסר דובר צה"ל, התרחשו בשעות האחרונות שורה של תקריות חציית מחבלים בקו הצהוב. על פי הכוחות בשטח, מוקדם יותר היום, כוחות צוות הקרב של חטיבת ירושלים הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מספר חשודים שהתקהלו סמוך לקו הצהוב, וביצעו ירי להרחקתם.
לאחר מכן, דווח על לפחות שני אירועים נוספים של הפרת הקו הצהוב, וסיכון הלוחמים בשטח. בשני אירועים נוספים בצפון הרצועה, כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית וחטיבה 16 זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו אליהם באופן שהיווה איום.
בשלושת המקרים חיל האוויר ביצע תקיפות אוויריות כנגד המחבלים בשטח בשלושת המקרים, בעזרת הכוונת הכוחות בשטח, כחלק מהסרת האיום מפעילות צה"ל ברצועה.
Dude
ירי להרחקה וכל מיני חצאי מידות יביאו אסון. או שזה מחבלים ואז דמם בראשם, או שזה לא, מה, מותר להסתובב שם לעוברי אורח? אז מחבלים, ירי להרחקה מהחיים. הם מנסים את ההגנות של צה"ל, שיטה ידועה וסופה בפיגוע וחטיפה.המשך 16:29 21.12.2025
Dude
