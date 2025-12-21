בצה"ל מדווחים על מספר רב של תקריות חצייה של הקו הצהוב על ידי מחבלים, במה שיכול לסמן מגמה מדאיגה, חיל האוויר ביצע תקיפות אוויריות וירי הרחקה

צה"ל מודיע על שורה של תקריות שהתרחשו במהלך היום ובשעות האחרונות, בהם מספר גדול של מחבלים חצו את הקו הצהוב אל השטח בשליטת ישראל, וסיכנו את הכוחות בשטח. בוצע ירי אזהרה על ידי כוחות קרקעיים וחיל האוויר.

על פי עדכון שמסר דובר צה"ל, התרחשו בשעות האחרונות שורה של תקריות חציית מחבלים בקו הצהוב. על פי הכוחות בשטח, מוקדם יותר היום, כוחות צוות הקרב של חטיבת ירושלים הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מספר חשודים שהתקהלו סמוך לקו הצהוב, וביצעו ירי להרחקתם.

לאחר מכן, דווח על לפחות שני אירועים נוספים של הפרת הקו הצהוב, וסיכון הלוחמים בשטח. בשני אירועים נוספים בצפון הרצועה, כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית וחטיבה 16 זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו אליהם באופן שהיווה איום.

בשלושת המקרים חיל האוויר ביצע תקיפות אוויריות כנגד המחבלים בשטח בשלושת המקרים, בעזרת הכוונת הכוחות בשטח, כחלק מהסרת האיום מפעילות צה"ל ברצועה.