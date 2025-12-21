אליפות אפריקה לאומות תיפתח ברבאט והכוכבים הגדולים והקשר הישראלי | כל מה שצריך לדעת לקראת הטורניר המסקרן במרוקו

המהדורה ה-35 של אליפות אפריקה לאומות תיפתח הערב (ראשון) ברבאט, בלב עונת הכדורגל. בתפריט: הנבחרת המארחת מרוקו מול קומורו, פרס כספי של 10 מיליון דולר וצל כבד של מחאות צעירים במדינה. כל מה שצריך לדעת לקראת הטורניר.

האליפות אמנם מתקיימת כמעט תמיד בחורף בגלל מזג האוויר החם של אפריקה, אך דווקא השנה בגלל ההתנגשות עם הקבוצות ניסו להזיזו לקיץ. הטורניר החדש של פיפ"א של אליפות העולם לקבוצות הכריח את מארגני האליפות להחזיר אותה לחורף, ולראשונה הוא יתקיים על תחילת השנה האזרחית.

הטורניר ייפתח בשעה 20:00 באצטדיון הנסיך מולאי עבדאללה ברבאט. נבחרת מרוקו תארח את קומורו. זוהי הפעם השנייה שמרוקו מארחת את האליפות (מאז 1988), והיא העמידה לטובת האירוע 9 מתקנים ב-6 ערים שונות: אגאדיר, קזבלנקה, פאס, מרקש, טנג'יר ורבאט. גולת הכותרת היא האצטדיון בטנג'יר, המכיל למעלה מ-75,000 מקומות ישיבה וצפוי להיות מלא עד אפס מקום בשלבי ההכרעה.

סאדיו מאנה או חוף השנהב?

בצד המקצועי, 24 נבחרות ייאבקו על התואר. בעוד שחוף השנהב מגיעה כאלופה המכהנת, העיניים נשואות לסנגל של סאדיו מאנה. מאנה, שמתחיל את הטורניר השישי שלו (עם מאזן מרשים של 9 שערים ו-6 בישולים עד כה). הוא מוביל נבחרת עם הגנת ברזל ששמרה על רשת נקייה ב-15 מתוך 22 משחקיה האחרונים באליפויות אפריקה.

גם מצרים, שיאנית הזכיות (7), נחשבת למועמדת טבעית, בעוד שבוטסואנה חוזרת לבמה המרכזית לאחר היעדרות של 13 שנים. ההפתעה הגדולה ביותר התרחשה עוד בשלב המוקדמות: נבחרת גאנה, מעצמת כדורגל עם ארבע זכיות בעבר, נותרה מחוץ לטורניר לראשונה מאז 2004.

התאחדות הכדורגל האפריקאית שדרגה משמעותית את הפרסים: הנבחרת שתניף את הגביע ב-18 בינואר 2026 ברבאט תשלשל לכיסה סכום שיא של 10 מיליון דולר. לצד החגיגה הספורטיבית, מרוקו מתמודדת עם רקע חברתי מורכב. תחת המותג "דור ה-Z 212", פרצו מהומות בספטמבר האחרון. המהומות כללו מחאות צעירים נגד ההשקעה הממשלתית האדירה בתשתיות ספורט על חשבון שירותי בריאות וחינוך. ב-CAF הבהירו כי המחאות לא יפגעו במהלך הטורניר.

השחקנים הבולטים באליפות אפריקה

בין השחקנים הבולטים בטורניר נוכל למצוא את כוכב העל של ליברפול מוחמד סאלח (מצריים). סבסטיאן הלר (חוף השנהב) שהחלים מסרטן ימים ספורים לפני האליפות הקודמת. הוא הבקיע את שער הניצחון בחצי הגמר בדרך לזכייה. סאדיו מאנה (סנגל) כוכב העבר של ליברפול שמשחק היום לצד כריסטיאנו רונאלדו באל נאסר הסעודית. לצידו של מאנה ישחק שחקן מכבי חיפה עבדואלי סק.

רשימת הבתים המלאה: בית א': מרוקו (מארחת) • מאלי • זמביה • קומורו. ב': מצרים • דרום אפריקה • אנגולה • זימבבואה. ג': ניגריה • תוניסיה • אוגנדה • טנזניה. ד': סנגל • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • בנין • בוטסואנה. ה': אלג'יריה • בורקינה פאסו • גינאה המשוונית • סודאן. ו': חוף השנהב (אלופה מכהנת) • קמרון • גבון • מוזמביק.

מתוך כל בית יעלו שתי הראשונות כשאת 16 הגדולות ישלימו ארבעת הנבחרות הטובות מהמקום השלישי. אמש הוכרז רשמית כי הטורניר יתקיים ב-2027 וגם ו-ב-2028 ואז יעבור להתקיים פעם בארבע שנים. ההחלטה נובעת ככל הנראה מהרחבת המונדיאל שנתן הזדמנויות לנבחרות אפריקאיות נוספות.