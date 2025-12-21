אחרי שזכה לביקורת רבה על כך שלא השתתף בהלוויות הנרצחים מהפיגוע בסידני, ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הגיע לטקס ההנצחה לקורבנות של הקהילה היהודית – והתקבל בשריקות בוז

שבוע אחרי הפיגוע הקטלני בחוף בונדי שבסידני, הקהילה היהודית באוסטרליה ערכה היום (ראשון) טקס לזכר 15 הנרצחים בטבח. טקס הזיכרון נערך במעמד ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי – שהתקבל בשריקות בוז בעת הגעתו.

שריקות הבוז נשמעו כאשר מגיש הטקס ציין את נוכחותו של אלבניזי בדבריו לתחילת האירוע. "אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לכאן, כדי להביע תמיכה בקהילה היהודית של ניו סאות' וויילס" אמר. "הערב אנחנו מציינים את הלילה השמיני והאחרון של חנוכה, יום מיוחד של אחדות וזיכרון".

בשלב זה, מגיש האירוע אמר כי הוא "מתכבד לציין את נוכחותו של ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי" – כשלצד מחיאות הכפיים, נשמעו גם שריקות בוז מהקהל. המגיש מיהר לעצור את הקהל, כשרק אמר "סליחה, סליחה", ומיד המשיך לברך גם את ראש האופוזיציה בפרלמנט האוסטרלי, סוזן לי, שהגיעה גם כן לטקס.

כזכור, בשבוע שחלף מאז הפיגוע באוסטרליה אלבניזי זכה לביקורת רבה על כך שלא התייחס לאופי האנטישמי של הפיגוע או השתתף בהלוויות הנרצחים, וכן נטען כי הוא לא קידם צעדים למאבק באנטישמיות בארצו. ביום שני האחרון ראש הממשלה בנימין נתניהו טען כי הזהיר את אלבניזי במכתב אישי שמסר לו והתריע בפניהם על האנטישמיות המתגברת שמדיניות הממשלה מקדמת, וכי התוצאה מול עיניו כעת.

"לפני כמה חודשים כתבתי מכתב לראש ממשלת אוסטרליה. אמרתי לו שהמדיניות שלהם שופכת שמן על הבעירה האנטישמית, ושהיא מעודדת את שנאת היהודים שפושה ברחובות אוסטרליה" סיפר נתניהו. "אנטישמיות זה סרטן, והיא מתפשטת כשמנהיגים שותקים, והם חייבים להחליף את החולשה בעוצמה מולם. זה לא קרה באוסטרליה, וקרה שם היום משהו נורא, רצח בדם קר".

נתניהו גם הודיע כי היהדות ניצבת בפני מערכה כנגד אנטישמיות גוברת, והודיע כי הדרך היחידה קדימה היא להילחם: "אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה, ולהילחם בה, אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל, עם צה"ל, עם כוחות הביטחון שלנו, עם הממשלה שלנו, והעם שלנו. אנחנו נמשיך להוקיע את אלה שאינם מוקעים – אלא מעודדים, אנחנו נמשיך לדרוש מהם לעשות מה שנדרש ממנהיגים, אנחנו לא נוותר, לא נקל ראש, ונמשיך להילחם כמו שעשו אבותינו החשמונאים, שהצילו את חוט החיים של עם ישראל".