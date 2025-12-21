היום כי בתמורה לעסקת הגז, מצרים הסיגה את כוחותיה מהגבול עם ישראל: "העסקה הזו היא בשורה רעה לחמאס כי הדבר הזה יגביר את שיתוף הפעולה הביטחוני בין מצרים לישראל"

שר האנרגיה אלי כהן, חשף היום כי בתמורה לעסקת הגז, מצרים הסיגה את כוחותיה מהגבול עם ישראל. כהן ציין כי מדובר במכה לארגון הטרור חמאס, שכן התיאום הבטחוני של ישראל מול מצרים, עולה קומה.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר כהן: "העסקה הזו היא ברכה למדינת ישראל גם בצד הביטחוני וגם בצד הכלכלי. התנגדתי לעסקה בתחילתה לפני ארבעה חודשים – כשחשבו שאנחנו חותמת גומי ונאשר את העסקה כפי שהיא. אבל זו עסקה שחייבים להבטיח בה את האינטרסים הביטחוניים והכלכליים ורק לאחר משא ומתן אינטנסיבי ולחצים אדירים – אני מברך על העסקה שהושגה".

המראיין יותם זמרי שאלת אותו: "אם העסקה היא מנוף, מדוע לא הוכנסו סעיפים של יציאת הכוחות מסיני או פירוק תשתיות?".

כהן הפתיע והשיב: "אם תקראו פרסום בשבוע האחרון לפיו הייתה יציאה של כוחות מצריים מחצי האי סיני – לדעתי זה לא מגיע משום מקום. אחת הסיבות שלקח לעסקה הזו ארבעה חודשים, זו סוגיית השלום מול מצרים".

"מעבר לכך, העסקה הזו היא בשורה רעה לחמאס כי הדבר הזה יגביר את שיתוף הפעולה הביטחוני בין מצרים לישראל", סיכם כהן.