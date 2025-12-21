שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, משגר מסר לישראל לקראת עימות נוסף בין שתי המדינות: "אנו מוכנים לחלוטין למלחמה"

עראקצ'י אמר: "איננו שוללים את האפשרות של מתקפה ישראלית נוספת, אך אנו מוכנים לה לחלוטין, מוכנים יותר מבעבר".

בראיון ל"רוסיה טודיי" אמר עראקצ'י: "זה לא אומר שאנחנו מברכים על מלחמה נוספת, אלא דווקא כדי למנוע אותה. הדרך הטובה ביותר למנוע מלחמה היא להתכונן אליה. אנו מוכנים לחלוטין, ולמעשה, בונים מחדש את כל מה שניזוק במלחמה הקודמת".

הוא הוסיף כי "בשנתיים האחרונות, ישראל תקפה שבע מדינות באזור וממשיכה לאיים, ואנו חושבים שהמצב הזה יימשך גם בשנת 2026. אם הם רוצים לחזור על אותה חוויה כושלת, הם לא ישיגו תוצאה טובה יותר".