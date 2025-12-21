ברקע הדיווחים על כך שישראל נערכת להרחבת הלחימה בלבנון: צה"ל חיסל 2 מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, בדרום המדינה

דובר צה"ל מסר כעת (ראשון) כי צה"ל תקף לפני זמן קצר מחבל של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב יעטר שבדרום לבנון. תוך מספר דקות, דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף מחבל חיזבאללה נוסף.

נזכיר כי צה"ל נמצא בימים אלה בשלבים מוגברים לאפשרות של הרחבת המערכה בלבנון, כאשר נקודת המוצא במערכת הביטחון היא שיש חשבון פתוח עם חיזבאללה, שלא סיים להגיב על חיסול טבטבאי, כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, בפיקוד הצפון מוודאים שהכוחות נמצאים במוכנות לכל אופציה, במיוחד עכשיו – ההבנה היא שחיזבאללה יכול להגיב במספר דרכים: מטען נגד כוחות צה"ל שבתוך לבנון, ירי לעבר יישובי הצפון – מטח נרחב או רקטה בודדת, וגם אפשרות של פיגוע נגד מטרות ישראליות או יהודיות בחו"ל.