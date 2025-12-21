דובר צה"ל מסר כעת (ראשון) כי צה"ל תקף לפני זמן קצר מחבל של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב יעטר שבדרום לבנון. תוך מספר דקות, דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף מחבל חיזבאללה נוסף.
נזכיר כי צה"ל נמצא בימים אלה בשלבים מוגברים לאפשרות של הרחבת המערכה בלבנון, כאשר נקודת המוצא במערכת הביטחון היא שיש חשבון פתוח עם חיזבאללה, שלא סיים להגיב על חיסול טבטבאי, כך דווח בחדשות 12.
על פי הדיווח, בפיקוד הצפון מוודאים שהכוחות נמצאים במוכנות לכל אופציה, במיוחד עכשיו – ההבנה היא שחיזבאללה יכול להגיב במספר דרכים: מטען נגד כוחות צה"ל שבתוך לבנון, ירי לעבר יישובי הצפון – מטח נרחב או רקטה בודדת, וגם אפשרות של פיגוע נגד מטרות ישראליות או יהודיות בחו"ל.
ההבנה בקרב ישראל היא שחיזבאללה לא ויתר על התגובה לחיסול הרמטכ"ל טבטבאי. במקביל, בצה"ל משלימים ההיערכות להגברת הקצב של התקיפות בלבנון, אם זה מה שהדרג המדיני יחליט. בחיזבאללה ממשיכים לחזק את תשתיות הטרור והפעילות שלהם בדרום לבנון. כל הפרה שישראל מזהה היא מעבירה למנגנון, אבל ממשלת לבנון לא עושה מספיק לטפל בהן.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים