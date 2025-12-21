אין הרבה ענפים שזוכים לתיעוד של רגע ההולדה שלהם, אבל הכדורסל הוא אחד כזה, היום לפני 134 בלילה חורפי בארה"ב נולד אחד הענפים הפופולאריים בעולם

לרוב הענפים אין רגע אחד מוגדר בו הם נולדו, הם התפתחו באבולוציה כלשהי. אבל היום לפני 134 שנה, נולד הכדורסל אחד הענפים הפופלארים בעולם. ענף שיש לו יום הולדת מוגדר, ואבא ידוע.

ב-21 בדצמבר 1891, ג'יימס נייסמית' עלה על הפרקט במכללת ספרינגפילד והציג את המשחק החדש שלו – כדורסל. מה שהתחיל כרעיון פשוט כדי להעסיק סטודנטים משועממים בחורף הקר של מסצ'וסטס, הפך לענף ספורט ענק עם 800 מיליון אוהדים בעולם, שכיום מדורג במקום השביעי ברשימת ענפי הספורט הפופולריים ביותר.

נייסמית', קנדי שנולד ב-1861 להורים מהגרים מסקוטלנד. למד חינוך גופני באוניברסיטת מקגיל, ואחר כך עבר ללמד במכללה נוצרית לעובדים. הבוסים ביקשו ממנו להמציא משחק פשוט שמתאים לאולם סגור, כדי שהתלמידים יישארו בכושר בחורף בלי להיפצע.

איך זה התחיל בפועל? נייסמית' לקח רעיון ממשחק ילדות קנדי בשם "Duck on a Rock" – זריקת אבנים כדי להפיל אבן אחרת. הוא תלה שני סלי אפרסקים על הקירות באולם, חילק 18 תלמידים לשתי קבוצות של תשעה, והמשחק הראשון בהיסטוריה הסתיים 1:0. זה היה רחוק מאוד מהקצב המהיר של ה-NBA היום.

13 החוקים הראשונים של הכדורסל

רק כמה שבועות אחרי, בינואר 1892, הוא פרסם את 13 החוקים הראשונים. אז הכל היה שונה: אסור היה לכדרר (רק מסירות), ואחרי כל סל עשו זריקת ביניים מהמרכז. עד שנות ה-30, שחקנים אפילו מרחו פחם על הידיים כדי שהכדור לא יחליק. המשחק התפשט מהר. נייסמית' התאים אותו גם לנשים ודחף אותו קדימה בכל דרך.

ב-1936 הוא ראה את זה את המשחק שלו צומח בגדול . הכדורסל נכנס לאולימפיאדה הנוראית בברלין, שזכורה בעיקר שהובלה בידי היטלר. ניסמית' עצמו חילק את המדליות. במהלך המשחקים הוא מונה לנשיא כבוד של FIBA. בהמשך נייסמית' עבר לאוניברסיטת קנזס, שם היה המאמן הראשון של הקבוצה, והוא גם הפך לדוקטור לרפואה ולתאולוגיה.

הוא נפטר ב-1939 ולא זכה לראות את הקמת ה-NBA ב-1946 (איחוד של שתי ליגות קודמות), אבל הרעיון שלו ממשיך לחיות בכל מגרש.היום, כשמיליונים דבוקים למסך בגמר NBA או משתגעים ממשחקים של מכבי והפועל תל אביב פה אצלנו, קשה לא להעריך את הבחור עם סלי האפרסקים שהמציא את כל זה.