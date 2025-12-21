נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ' אהרון ברק, טוען בראיון לפודקאסט של נדב פרי כי בחירתה של ממשלת הימין הנוכחית פעם נוספת תהיה בחירה באנטי-דמוקרטיה ."נדע בבחירות הקרובות אם העם רוצה דמוקרטיה. אם תיבחר שוב הממשלה הזו לא נוכל להגיד לא ידענו", כך לפי דברי ברק.
ברק טען שנתניהו שינה את עמדתו כלפי בית המשפט – בגלל התביעה שהוגשה נגדו. "מה שקורה היום הוא שיש עם שאנחנו לא משנים אותו והוא נהדר. בעם יש קרע שנובע מהרפורמה המשטרית ומהמשפט של נתניהו והאחראי לשניהם הוא נתניהו. יריב לוין לא היה פועל כך אם לא היה שר משפטים שהתמנה על ידי נתניהו".
"נתניהו תמיד תמך בבית המשפט. היחסים בינינו כשהוא היה ראש ממשלה ואני נשיא בית המשפט היו מצויינים. משהו קרה – ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה. זה לא שהוא למד פילוסופיה חדשה, אלא המשפט שלו, שינה את התמונה". המשיך ברק
על משפטו של ראש הממשלה אמר: "אני לא עוקב אחרי משפט נתניהו ואינני יודע מה מצב הראיות. הזמן ארוך מדי וחלק מכך נובע מתקלה אמיתית שיש באופן שבו נוהל המשפט".
האם משפט כל כך ארוך הוא סביר, תהה פרי, וברק השיב: "אני לא רוצה להביע עמדה. הייתי בעד עסקת טיעון כי ידעתי שהמשפט הזה עלול להביא לקרע בעם ולכן הצעתי את זה".
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
1 דיונים
עוד ברק
אהרון ברק איש רע ורשע, אכזרי ומר - מאחל לו עד 120 מונשם , כדי שיראה מה הוא גרם לעם הזה !14:52 21.12.2025
דן
על מה הוא רע ואכזר? כי כך אמרו לך? לא בדקת כלום - הכל לפי רכילויות בטיק טוק15:15 21.12.2025
שלומי
חח ברור ששינה את דעתו, אחרי שתרו לו את התחת עם מלא תביעות סרר, לא הבנתי את ההיגיון המערכת דופקת אותך בלי צדק והיא תקינה? המערכת מקולקלת ואכולה15:00 21.12.2025
שרון בן דוד
בחיאת ברק שחרר אותנו מהגיבובים שלך14:59 21.12.2025
וולף
הדבר הגרוע ביותר שקרה לדמוקרטיה זאת ההפיכה המשפטית שהוביל ברק שכמעט ומבטלת את רצון העם שנקבע בבחירות דמוקרטיות ורוב הכוח הוא בידי יועמשית שנבחרה עי מספר מאוד מצומצם של אנשים...
הדבר הגרוע ביותר שקרה לדמוקרטיה זאת ההפיכה המשפטית שהוביל ברק שכמעט ומבטלת את רצון העם שנקבע בבחירות דמוקרטיות ורוב הכוח הוא בידי יועמשית שנבחרה עי מספר מאוד מצומצם של אנשים וכמה שופטים בעליון שנבחרו בדילים מפוקפקים וקומבינות בוועדה לבחירת שופטים.המשך 15:08 21.12.2025
שחר
צודק לגמריי וידענו את זה. חצי מעהם מעוור משקריו של נתניהו ותומכיו. הלכלוכים וכמות הבוטים שהם משקיעים כדי להחריב את כל מה שדמוקרטי וכל מה שנכון וצודק זה בלתי יאומן....
צודק לגמריי וידענו את זה. חצי מעהם מעוור משקריו של נתניהו ותומכיו. הלכלוכים וכמות הבוטים שהם משקיעים כדי להחריב את כל מה שדמוקרטי וכל מה שנכון וצודק זה בלתי יאומן. ברק שנתניהו ביזה אותו - הוא זה גם שנבחר על ידיו לייצג את מדינת ישראל בהאג - מכאן שברור מה עמדת ביבי האמיתית עליו. ביבי במו ידיו מחריב אותנו מבפנים כדי להציל את עורו מפשעיוהמשך 15:15 21.12.2025
אליהו
את החרא שרקחת לראש הממשלה אתה וחבריך תאכלו עם כפית .17:37 21.12.2025
שירי מנתניה
ברק, אוהבים אותך!!!17:31 21.12.2025
פטקס
מתי לאחרונה כבודו ברק הגריאטרי עבר בדיקת התמצאות בזמן והמקום?05:26 22.12.2025
אליהו
שירי מנתניה
