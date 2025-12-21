נשיא העליון לשעבר אהרון ברק קושר בין הרפורמה המשפטית למשפט נתניהו, טוען לשינוי בעמדת ראש הממשלה כלפי מערכת המשפט, ואומר כי הבחירות הקרובות יהיו הכרעה ציבורית בשאלת עתיד הדמוקרטיה בישראל

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ' אהרון ברק, טוען בראיון לפודקאסט של נדב פרי כי בחירתה של ממשלת הימין הנוכחית פעם נוספת תהיה בחירה באנטי-דמוקרטיה ."נדע בבחירות הקרובות אם העם רוצה דמוקרטיה. אם תיבחר שוב הממשלה הזו לא נוכל להגיד לא ידענו", כך לפי דברי ברק.

ברק טען שנתניהו שינה את עמדתו כלפי בית המשפט – בגלל התביעה שהוגשה נגדו. "מה שקורה היום הוא שיש עם שאנחנו לא משנים אותו והוא נהדר. בעם יש קרע שנובע מהרפורמה המשטרית ומהמשפט של נתניהו והאחראי לשניהם הוא נתניהו. יריב לוין לא היה פועל כך אם לא היה שר משפטים שהתמנה על ידי נתניהו".

"נתניהו תמיד תמך בבית המשפט. היחסים בינינו כשהוא היה ראש ממשלה ואני נשיא בית המשפט היו מצויינים. משהו קרה – ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה. זה לא שהוא למד פילוסופיה חדשה, אלא המשפט שלו, שינה את התמונה". המשיך ברק

על משפטו של ראש הממשלה אמר: "אני לא עוקב אחרי משפט נתניהו ואינני יודע מה מצב הראיות. הזמן ארוך מדי וחלק מכך נובע מתקלה אמיתית שיש באופן שבו נוהל המשפט".

האם משפט כל כך ארוך הוא סביר, תהה פרי, וברק השיב: "אני לא רוצה להביע עמדה. הייתי בעד עסקת טיעון כי ידעתי שהמשפט הזה עלול להביא לקרע בעם ולכן הצעתי את זה".