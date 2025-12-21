משפטו של ראש הממשלה ממשיך להתקיים, והיום במהלך עדותו של רון סולומון, חוקר באגף הסיגינט. נחשפה ידיעה מטרידה על המשטרה

משפטו של ראש הממשלה ממשיך, והיום (ראשון) התקיימה עדות נוספת, בשל ביטולו של המשפט מחר. במהלך העדות, נחשף כי המשטרה המשיכה לערוך מחקרי תקשורת על סיקור משפט נתניהו גם שנים לאחר פתיחתו, כך התברר בעדותו של רון סולומון, חוקר באגף הסיגינט.

את התמלול הביא עמית סגל. ש. עד כמה המפלג המשיך לעבוד על תיק ראש הממשלה?

פלדמן: מאיזו נקודה?

ש. מנוב׳ 2019 עד כמה המשכתם לעבוד? אתה והצוות של סצמ?

ת. המשכנו גם במהלך המשפט.

ש. המשכתם לעבוד שנים ארוכות וגם תוך כדי המשפט?

ת. כן.

ש. גם היום?

ת. גם במהלך המשפט. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה שעברתי על התיק הזה, עברו שנים לדעתי. בהתאם לצורך שעולה מהפרקליטות וחומר החקירות.

ש. אחרי הגשת כתב אישום ?

ת. דברים למשפט.

בר-עם: מה אתם מתבקשים לבדוק ?

ת. עשינו בדיקות למשל במידע הגלוי, על התרחשות סביב המשפט.

ש. אתה יודע למה אתם מכיניםדוחות במשטרה על תקשורת בישראל?

ת. זה חסוי.

ת. כמו שכתוב. בין כל יום לבין כמה ימים . המפקדים שלי הנחו אותי. מירב סגל אני מניח. לא זוכר. מירב היתה מפקדת ישירה שלי. אני אומר מפקדים כי לא זוכר.

ש. אתה מכין דוח יומי, אחרי הגשת כתב אישום, למי אתה מוסר?

ת. רמת הערכה, ראש מפלג. במייל. אפשר לאתר את המייל לשאלתך.

ת. לא זוכר אם בכתב או בעל פה, הנחיה היא לרשם על דוח מה היה בימים לאחור, או ביום לאחור בתקשורת סביב המשפט.