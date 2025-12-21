בגלל טוסט: יחידת התביעות של משטרת מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד תושב מזרח ירושלים, בגילאי ה-20, בגין תקיפה אלימה של עובד בסופרמרקט

יחידת התביעות של משטרת מחוז ירושלים הגישה היום (ראשון) כתב אישום נגד תושב מזרח ירושלים, בגילאי ה-20, בגין תקיפה אלימה של עובד בסופרמרקט בשכונת בית חנינא.

האירוע התרחש לפני כמה חודשים, בשעות הלילה המאוחרות. על פי כתב האישום, הנאשם הגיע לחנות יחד עם אחיו ועוד כמה אנשים. הם לקחו כריך, מאפים ומשקאות, ואז התגלע ויכוח עם העובד על התשלום – 36 שקלים בלבד.

הוויכוח הסלים מהר. האח של הנאשם התחיל לקלל ולאיים. בשלב מסוים הנאשם לקח טוסט מהדלפק, מסר אותו לאחיו – והאח זרק אותו בעוצמה לפנים של העובד. בזמן שניסו להוציא את האח מהחנות, הוא חזר והשליך חפצים על העובד. אחר כך הנאשם עצמו תפס את העובד בחולצה, גרר אותו מעבר לדלפק והיכה אותו באגרופים. האח הצטרף, ושניהם גם זרקו עליו קופסאות מסטיקים .העובד נפצע וזקוק היה לטיפול רפואי.

הוא סיפר לחוקרים שזה לא המקרה הראשון – כבר היה אירוע אלים דומה עם אותו נאשם בשנה שעברה.כשהשוטרים הגיעו לביתו של הנאשם עם צו מעצר, הוא ניסה לברוח אבל נתפס אחרי מרדף קצר.כתב האישום מייחס לו תקיפה הגורמת חבלה בנסיבות מחמירות (ביחד עם אחרים) והיזק לרכוש. נגד האח כבר הוגש כתב אישום קודם.