דיווחים ערביים חושפים כי ישראל העבירה לעיראק אזהרה חריגה לפירוק המיליציות הנתמכות בידי איראן, תוך איום בפעולה צבאית קשה והצגת מודיעין מפורט שהדהים את בגדאד.

התקשורת הערבית חושפת כי גורמים בממשלת עיראק נותרו בהלם, אחרי שגורמים ישראלים שיגרו איומים ישירים כנגד הממשלה במדינה. המסר הועבר דרך מדינה ערבית ידידותית לישראל, וכלל איום מפורש על הממשלה במידה ולא תפרק את המיליציות הנתמכות על ידי איראן במדינה.

על פי דיווח בעיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט, בשבועיים האחרונים קיבלה ממשלת עיראק שני מסרי אזהרה חריגים: האחד ממדינה ערבית ידידותית לישראל, והשני מגורם מודיעיני מערבי. בשני המסרים נאמר כי “רמת האיום חמורה ביותר”, וכי ישראל טוענת שקיבלה “אור ירוק” מארצות הברית לפעול באופן חד-צדדי בזירה העיראקית נגד המיליציות הפרו-איראניות.

דיפלומט מערבי צוטט כמי שאמר כי הרושם בוושינגטון הוא שגורמים בעיראק ממעיטים בחומרת האיום, וכי עליהם לקבל החלטות מהירות וחדות אם ברצונם למנוע הסלמה צבאית משמעותית.

ימים לאחר קבלת המסר הראשון, הועבר לבכירים בעיראק “קובץ עצום” מגורם מודיעיני מערבי, אשר התבסס, על פי הדיווח, על מידע של גוף ביטחוני ישראלי. הקובץ כלל רשימות מפורטות של פלגי מיליציות הנתמכות בידי איראן, פרופילים של מפקדים, גורמים סמויים הפועלים בלב ההנהגה, אנשי כספים ומסחר, ואף מוסדות ממשלתיים שלכאורה משמשים חזית לפעילות המיליציות.

לפי המקורות, היקף המידע, רמת הדיוק והפירוט המודיעיני “היממו” את מקבלי ההחלטות בבגדאד.

גורם שיעי בכיר ב”מסגרת התיאום” בעיראק אמר כי שני המסרים “הפכו את הקערה על פיה”, והובילו להאצת דיונים פנימיים בנוגע לפירוק או הגבלת נשק המיליציות. עם זאת, לדבריו, קיימות מחלוקות חריפות בשאלה כיצד לעשות זאת.