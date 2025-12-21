מאות יהודים עלו להר הבית בטהרה לכבוד ראש חודש טבת ולכבוד חנוכה. עלייה מיוחדת התקיימה לעילוי נשמתו של הילד צור לבבי ז"ל

מאות יהודים עלו הבוקר (ראשון) להר הבית בטהרה לכבוד ראש חודש טבת ולכבוד חנוכה. עלייה מיוחדת התקיימה לעילוי נשמתו של הילד צור לבבי ז"ל. המשטרה הכניסה קבוצה של 100 יהודים בעלייה אחת ואפשרה בנוסף כניסה של קבוצות רבות. הקבוצות זכו להתפלל שחרית לשיר את ההלל בשמחה וריקוד, ולהתפלל תפילת מוסף.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ריקודים על ההר בשירת ההלל. קרדיט צילום: אלקנה וולפסון - ישיבת הר הבית

ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון אמר: "מרגש כל כך לראות את עם ישראל מתעורר ללכת בעקבות החשמונאים לדרוש את בית ה' ואת מקום מקדשנו". מהישיבה מסרו: "מוקירים תודה למשטרה על התנהלות מעולה! רק הבוקר עלו 610 יהודים, וכולם זכו לעצור ולהתפלל בנחת על ההר".

עוד באותו נושא מחדל משטרתי בהר הבית: קטין נעצר בטענה כי הפר צו שלא היה קיים 11:48 | שמחה רז 0 0 😀 👏

הבוקר פורסם כי קטין נעצר בסוף השבוע האחרון בטענת שעלה להר הבית למרות שיש נגדו צו הרחקה מהמקום. בדיון בבית המשפט חשף הבוקר ארגון חוננו כי הצו לא הגיע מעולם לידי הקטין. בתגובה לחשיפה בית המשפט הורה לשחררו. עו"ד דניאל שמשילשווילי מחוננו: "מצופה כי המשטרה תפיק את הלקחים מהחלטת בית המשפט המפורטת שקובעת הלכה למעשה כי פעלה בניגוד לחוק"

עו"ד דניאל טען בדיון כי הצו אותו הוציאה המשטרה נגד הקטין לא נמסר לו מעולם ואף הוא כעורף דינו לא קיבל הודעה על הצו כלל. בעקבות כך, הורה בית המשפט לשחרר את הקטין ללא תנאים מהמעצר.