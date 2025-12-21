הרמטכ״ל רב־אלוף אייל זמיר נאם בצהריים (ראשון) בטקס חילופי ראש אגף התכנון, שבמהלכו הכריז רשמית על בחירתו באלוף אייל הראל למפקד חיל הים הבא, ובמקביל מתח ביקורת מרומזת על עיכוב המינוי מצד הדרג המדיני, אמירה שנתפסה כהתייחסות ישירה לשר הביטחון ישראל כ"ץ.
זמיר אמר בנאומו: "אייל, אתה מגיע בשל ומוכן לפקד על זרוע הים ולהובלתה בשנים הקרובות, כפי שאני מקווה שיסוכם בתקופה הקרובה מאוד". כרמז על עיכוב מינויו על ידי שר הביטחון כ"ץ
בהמשך הנאום הרחיב הרמטכ״ל על ניסיונו המבצעי והפיקודי של הראל, וציין את שירותו הרציף בזרוע הים ובתפקידי שטח ומטה בכירים. לדבריו, השילוב בין ניסיון מבצעי, בניין כוח והבנה אסטרטגית הוא שמציב את הראל כמועמד מתאים להובלת חיל הים.
בהמשך עבר הרמטכ״ל לעסוק באיומים האסטרטגיים על ישראל, ובראשם האיום האיראני. זמיר הדגיש כי המערכה מול איראן נמצאת במרכז האיומים של צה״ל, וציין כי הפעילות בזירה זו הניבה הישגים משמעותיים. לדבריו, צה״ל ימשיך לפעול היכן שיידרש, גם בחזיתות קרובות ורחוקות.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
אזרח מודאג
זמיר די! אתה מתנהג כמו ילד בגן, עוקץ, מתעלם, עוקף... מה נהיה ממך, ילדה עם קוקיות?!14:42 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח מודאג
זמיר די! אתה מתנהג כמו ילד בגן, עוקץ, מתעלם, עוקף... מה נהיה ממך, ילדה עם קוקיות?!14:42 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר