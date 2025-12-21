בית המשפט השלום הורה על הארכת תנאי ההרחקה של אנרכיסטית, לאחר שהפריעה לרועה צאן, הרחקה שמצטרפת להרחקה של שלושה נוספים בשבוע שעבר

בית משפט השלום הורה היום (ראשון) על הארכת תנאי ההרחקה של אנרכיסטית, בעקבות בקשת משטרת ישראל. היא הפריעה לרועה צאן ושרקה במשרוקית לתוך אוזניו. האנרכיסטית נעצרה ונחקרה בחשד להפרת הסדר הציבורי בכפר ראס אל עין עוג׳ה שבאזור יהודה ושומרון.

מהמשטרה נמסרי כי מהחקירה כי החשודה מעורבת באירוע במהלכו פעלה בסמוך לרועה צאן, באופן שעלה כדי פגיעה והפרת הסדר. היא נחקרה, קשרה עצמה לאירוע המדובר וחתמה על תנאי שחרור, לרבות ערבות. בהחלטתה של בית המפט נקבע כי בתיק החקירה קיימות ראיות המקימות חשד סביר לביצוע העבירה המיוחסת לחשודה, והורה על הרחקתה מאזור הכפר ראס אל עין עוג׳יה, וכן על הרחקתה מרועה הצאן למרחק של 50 מטרים לחודשיים.

בנוסף, לפני כשבוע התפתח עימות בין שני קטינים רועי צאן מחווה באזור ראס אל עין לבין שלושה אנרכיסטים. במהלך האירוע, תקפו האנרכיסטים את אחד הקטינים. במשטרה נגבתה תלונה מסודרת, שלושת פעילי השמאל עוכבו לחקירה ובסיומה שוחררו בתנאי הרחקה מהמקום.

במשטרה ציינו כי "משטרת מחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר הציבורי, אכיפת החוק ומניעת חיכוכים ואלימות". בסביבת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמרו כי ״מחוז ש״י מיישם הלכה למעשה את מדיניות השר – אפס סובלנות כלפי אנרכיסטים שמגיעים בשביל להציק לרועי הצאן ששומרים על אדמות המולדת ולפגוע ובכוחות הביטחון. השר בן גביר גאה במפקד המחוז שעובד כל הזמן למען התיישבות״.