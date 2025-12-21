אחרי האירוע הקשה הבוקר (ראשון) בבת ים, גבר נמצא ללא רוח חיים בבניין מגורים בפתח תקווה. גופתו הועברה למכון לרפואה משפטית.
מהמשטרה נמסר: "המשטרה פתחה לפני שעה קלה בבדיקת נסיבות איתור גבר ללא רוח חיים בחדר מדרגות בבניין מגורים בפתח תקוה. בהגעת השוטרים לזירה, איתרו גבר שפרטיו אינם ידועים בשלב זה ללא רוח חיים וגורמי רפואה קבעו את מותו"
"המנוח יועבר לבחינה מקצועית במכון לרפואה משפטית. שוטרי התחנה החלו באיסוף ראיות יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי לבדיקת נסיבות האירוע".
כזכור גבר נמצא ברחוב הרב הלוי במצב אנוש ליד סכין מגואלת בדם ומותו נקבע בבית החולים, אישה נמצאה בדירה במצב אנוש עם סימני דקירות בגופה ולאחר מכן נקבע מותה. מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה, אודות גבר שרוע על הכביש בכניסה לבניין, ברחוב הרב לוי בבת ים במצב אנוש ולידו סכין מגואלת בדם. הגבר פונה למרכז רפואי וולפסון ושם נקבע מותו".
