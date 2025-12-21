נתניהו נפגש עם הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם בירושלים, והשניים הזהירו כי חמאס אינו מתפרק מנשקו ומתחמש מחדש, תוך הדגשת הצורך בפירוקו כתנאי לכל הסדר עתידי בעזה.

ראש הממשלה נתניהו, אירח בלשכתו לפגישת חנוכה מיוחדת את הסנאטור הבכיר מהמפלגה הרפובליקנית, לינדזי גראהם. גורם בכיר במפלה הרפובליקנית וידיד וותיק של ישראל בממשל האמריקני. במהלך הפגישה, נתניהו וגראהם שוחחו על המאמצים להביא לפירוק חמאס, ולקידום הפסקת האש ברצועה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ.

לשכת ראש הממשלה מסרה כי הפגישה התקיימה היום (א׳) בירושלים, כחלק מסבב שיחות מדיניות-ביטחוניות שמקיים נתניהו עם גורמים בכירים בזירה האמריקאית. בפתח המפגש בירך נתניהו את האורח ואמר:

״אני שמח לקבל את הסנאטור לינדזי, ידיד גדול של ישראל וידיד אישי יקר. אין לנו חברים טובים ממנו. ברוך הבא״.

הסנאטור גרהאם השיב בדברים חמים, אך הציב מסר חד וברור:

״ביבי, אתה נראה מצוין. חג חנוכה שמח לכולם. באתי לכאן עם מטרה – היו לנו הרבה הישגים ב-2025. אני רוצה לוודא ש-2026 תהיה שנה של שלום ושל הכאת הרע".

גראהם המשיך ויצא כנגד המצב בנוכחי ברצועה: "הרושם שלי הוא שחמאס לא מתפרק מנשקו, הוא מתחמש מחדש. הם מנסים לבסס מחדש את שליטתם בעזה ולא לוותר עליה. וגם הרושם שלי הוא שחיזבאללה מנסה לייצר עוד נשק. זו תוצאה בלתי מתקבלת״.

נתניהו הצדיק את דבריו, אך הביע תקווה כי בסוף התהליך בשיתוף הנשיא טראמפ, התוצאות ידבר בעד עצמן: ״בשני הדברים אתה צודק. בדרך כלל אתה צודק. יכולתי גם לומר תמיד – אבל צריך להשאיר מרווח מסוים״.