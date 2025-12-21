העונה השישית של "קופה ראשית" מתרחבת: ישראל קטורזה ומני ממטרה צפויים להשתתף בעונה החדשה של הקומדיה המצליחה של כאן 11, לצד ליהוקים נוספים

העונה השישית של הסדרה המצליחה "קופה ראשית" ממשיכה להתרחב, והפעם עם חיזוקים מסקרנים במיוחד: ישראל קטורזה ומני ממטרה צפויים להשתתף בעונה החדשה של הקומדיה האהובה של כאן 11. על פי פרסום של מאקו, השניים מצטרפים לצילומי העונה שנמצאים כבר בעיצומם, אך בשלב זה פרטי הדמויות וקווי העלילה שבהם ישתלבו – נשמרים תחת סודיות.

מצטרפים חדשים – והקאסט מתרחב

הצטרפותם של קטורזה ומני ממטרה מצטרפת לשורת ליהוקים שכבר פורסמו לאחרונה, ובהם מישל פרו, אילן פלד, יעל שלביה ושרה'לה שרון, מה שמרמז על עונה עמוסה בדמויות אורח ובטוויסטים קומיים חדשים.

חיבור טבעי לעולם של "קופה ראשית"

מני ממטרה הוא שחקן, קומיקאי וכוכב ילדים, שהתפרסם בשנים האחרונות כדמות בימתית וטלוויזיונית לקהל הצעיר והמשפחתי, עם הופעות בפסטיגלים, הצגות חנוכה וסדרות ילדים. ישראל קטורזה הוא מהסטנדאפיסטים והשחקנים הבולטים בישראל, עם קריירה רבת שנים בטלוויזיה, בקולנוע ובתיאטרון, ונוכחות קבועה בפריים-טיים הישראלי. כל אחד מהם מגיע מעולם קומי שונה, וצפוי להשתלב בעונה החדשה של "קופה ראשית".

הלהיט של כאן 11 ממשיך לחדש

"קופה ראשית", שיצרו נדב פרישמן ויניב זייד, שומרת על מעמדה כאחת הקומדיות הנצפות והמדוברות בישראל – וכעת, עם הרחבת הקאסט וליהוקים חדשים, גם העונה השישית צפויה להמשיך את המגמה.

העונה החדשה צפויה לעלות בהמשך השנה בכאן 11.