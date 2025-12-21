השיר החדש של אריאל הורוביץ, "מין אליפלט", מספר את סיפורו של סמ"ר מוטי רווה ז"ל – מילדות בבני ברק ועד נפילתו כמפעיל D9 באירוע לחימה

השיר המצמרר "מין אליפלט" הוא שיר זיכרון כאוב ומטלטל, שנכתב על דמות אמיתית: סמ"ר מוטי רווה ז"ל, מפעיל D9 שנפל באירוע לחימה. דרך סיפור חייו, הפך השיר שכתב אריאל הורוביץ, בנה של נעמי שמר, ליצירה שנוגעת בעצב חשוף במיוחד של החברה הישראלית בזמן הזה.

האזינו לשיר החדש של אוריאל הורביץ – "מין אליפלט"

מבני ברק לחברון – סיפור חיים שלא נכנס לתבניות

"בבני ברק לא שומעים אריק איינשטיין, לא מכירים אלתרמן וארגוב" – כך נפתח השיר, וכבר מהשורה הראשונה ברור שהורוביץ לא מנסה לייפות מציאות. מוטי רווה גדל במרחב חרדי סגור, ילד חריג, "מין אליפלט", כזה שלא ממש מצא את מקומו. בגיל צעיר כבר הובן שלא יגדל כאברך, והבית, כמו שמתואר בשיר, נסגר בפניו.

מכאן מתחיל מסע אחר. בלי הבטחות ובלי נבואות, הוא מתגלגל לחברון, עובד בחווה, ובונה את עצמו לאט. רישיון, טרקטור, עובדים, משפחה. לא סיפור גבורה הוליוודי, אלא שיקום שקט ועקשני של אדם שבחר בחיים של עשייה.

אוקטובר אחד ששינה הכול

ואז מגיע אוקטובר. מוטי, שלא שירת בצבא, מתעקש להתגייס. ההתעקשות הזו הובילה אותו לתפקיד מפעיל D9. זמן קצר לאחר מכן הוא נפל באירוע לחימה. השיר מתעכב על רגעי השגרה האחרונים – בדיקת הכלי, הבוקר השקט, העבודה, רגעים שנקטעו בבת אחת.

השיר שנולד מתוך פציעה

מאחורי השיר עומד גם סיפור אישי של היוצר. לפני כשנה הוזמן אריאל הורוביץ לבקר בבית החולים סורוקה את יודי קלנר, לוחם שנפצע באירוע לחימה. במהלך השיחה ביניהם ביקש קלנר שלחוויות שעבר יהיה ביטוי אמנותי. המפגשים בין השניים הובילו לכתיבת סדרת שירים, שמתוכם נולד גם "מין אליפלט", המבוסס על סיפורו של סמ"ר מוטי רווה ז"ל, שנפל באותה תקרית שבה קלנר עצמו נפצע.

ההקשר הרחב

לדברי אריאל הורוביץ, בימים שבהם סוגיית גיוס החרדים נמצאת במרכז השיח הציבורי, הוא מבקש להתמקד בסיפור חיים אחד – בלי הצהרות ובלי קריאות לפעולה. סיפורו של אדם שגדל מחוץ למסלול הצבאי המקובל, ובחר להתגייס בזמן מלחמה. עוד מציין, כי לצד הכאב, יש בשיר גם תקווה לכך שתחושת השותפות והגורל המשותף תגבר בסופו של דבר על המחלוקות.

שיר זיכרון

"מין אליפלט" אינו עוסק בוויכוח פוליטי. השיר מביא סיפור אישי, ומתמקד בדמות אחת ובבחירות שעשתה. דרך הסיפור הזה נוכחים גם אנשים שהגיעו לשירות הצבאי ממסלולים לא שגרתיים, ומצאו את עצמם בשירות מבצעי בזמן מלחמה.