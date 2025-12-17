אלייצור שחרר שיר חדש ואישי בשם "דיבורים של אמת". בין תפילה למאבק פנימי, אמונה, נפילה וקימה – שיר כן שנוגע בלב

אלייצור שחרר אתמול (שלישי) שיר חדש, אישי וחשוף, שממשיך את הקו המזוהה איתו – מוזיקה שנוגעת בכאב, באמונה ובמורכבות של החיים עצמם. זהו שיר שלא מבקש להרשים, אלא לדבר אמת.

האזינו לשיר החדש של אלייצור – "דיבורים של אמת"

בין תפילה למלחמה פנימית

כבר מהשורות הראשונות ברור שמדובר בווידוי: "דיבורים של אמת איך רציתי לשפוך את הלב". אלייצור מתאר רצון להתקרב, לעמוד בתפילה ולבקש רחמים, מתוך מציאות סוערת של מאבק פנימי. הוא לא מסתיר את הבלבול, את הטירוף ואת התחושה שהכול מתנגש – גוף, נשמה ועולם.

יש בי מהכול

פזמון השיר הוא לב היצירה: "יש בי מהכל אני גן עדן גיהנום / אני טמא אני טהור". אלייצור מציב מראה כנה מול המאזין: אדם מורכב, נופל וקם, קטן וגדול, בקודש ובחול. דווקא מהמקום הזה נולדת הבחירה לבטוח.

אמונה של המתנה

השיר שזור ברוח חסידית ברורה. אזכור דברי הרבי והמשפט "אין יאוש בעולם יהודי" מדגישים אמונה עקשנית, כזו שמוכנה לחכות: "אם לא יפתיע היום בדוק אחכה לו מחר". אמונה שלא תלויה בלוח זמנים.

רק בך אני תמיד בוטח

המוטיב החוזר של ביטחון מוחלט בה' חותם את השיר: "עין במר בוכה ולב שמח / שרק בך אני תמיד בוטח". אמירה פשוטה, לא מתוחכמת, ודווקא בגלל זה חזקה.

מאחורי הקלעים

על המילים חתומים יאיר אליצור ומשה בן אברהם. הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית נעשו על ידי משה בן אברהם, יחד עם אופק יקותיאל, בעטיפה מוזיקלית מדויקת שמאפשרת לטקסט להוביל.

השורה התחתונה

אלייצור ממשיך לבסס קול ייחודי במוזיקה היהודית-ישראלית: כן, חשוף ומחובר לשורש. זהו שיר של דרך, לא של פתרונות, ושל אמונה שנשארת גם כשהלב סוער.