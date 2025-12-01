יאיר אליצור (אלייצור) משחרר סינגל חדש ומפתיע: "מכר את כל הכרטיסים ( Sold out)" – שיר אישי על הניגוד בין אצטדיונים מלאים לאושר הפשוט והרוחני של חיי תפילה והתבודדות. צפו

הזמר יאיר אליצור, הידוע כאלייצור, משחרר סינגל חדש ומפתיע בשם "מכר את כל הכרטיסים". השיר, שכתב והלחין בעצמו, ממשיך את הקו האישי-רוחני שהפך אותו לאחד הקולות הבולטים במוזיקה היהודית-רוחנית כיום.

צפו בקלים לשיר החדש של אלייצור – מכר את כל הכרטיסים:

מסע ממועדונים להיכלי תורה

יאיר אליצור, בן 36, נשוי ואב לחמש בנות, הוא היום זמר ידוע ומצליח – בעיקר במגזר הדתי, אבל גם בציבור הכללי. הוא חזר בתשובה בהשראתו וליוויו של הרב ארוש, ואף הוציא בהשראתו את הלהיט הענק "תמיד אוהב אותי". השיר שיצא ביוני 2024 הפך לתופעה ויראלית – עשרות מיליוני צפיות, גרסאות כיסוי של ששון איפרם שאולוב וקובי פרץ, והגעה לראשי כל המצעדים כולל גלגלצ.

חוץ ממנו יש לאלייצור שירים מוכרים נוספים כמו "לא חוזר לרחובות", "טעטע תטהר", "אבא נשמה", ועוד. כל אחד מהשירים הגיע למיליוני צפיות וזכה להכרה גדולה. המוזיקה של אלייצור הפכה עבורו לפלטפורמה להפצת מסרים של אמונה, התבודדות וחזרה בתשובה.

"הלוואי יתן לנו תמיד נהיה בריאים, פשוטים וגם מאושרים"

השיר החדש "מכר את כל הכרטיסים (Sold out)" מתאר את הניגוד בין חיי הבמה הזוהרים לבין החיפוש הפנימי אחר אושר אמיתי. בפזמון חוזר אלייצור:

והוא מכר את כל הכרטיסים

על הבמה הוא שר את השירים

וכשנגמר הביתה הם חוזרים

שואל שוב את הנגנים

מתי נחזור הביתה עשירים

ולא זרוקים עם שקל ועשרים

הלוואי יתן לנו תמיד נהיה בריאים

פשוטים וגם מאושרים

וגם מאושרים וגם מאושרים

הלוואי יתן לנו תמיד נהיה בריאים

פשוטים וגם מאושרים

בבית השני מתואר הרגע השקט אחרי ההופעה:

לילה הופעות אצטדיונים וכולם ישנים ושקט

עכשיו הוא מאושר ועל כרית הוא נח ואז פותח ספר

והוא אומר לו זה מזל איך שאתה תמיד מקשיב לכל מילה

אומר לו אבא חוץ ממך אנלא יודע מה היה לי בעולם

והוא מסיים בתפילה אישית: "וככה בכל לילה לפני שהוא נרדם, ביקש הוא מהמלך השם בורא עולם, למען האשה ילדים המשפחה, תתן לי ת'ברכה"