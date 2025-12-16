הכירו את חיים סובר: זמר ויוצר בן 25 מירושלים, שמשיק את סינגל הבכורה שלו – יצירה אישית וכנה שמשלבת אתגרים אנושיים עם שלוות הבוטח. את השיר כתב והלחין בעצמו

חיים סובר, נשוי ומתגורר בירושלים, משיק בימים אלה את סינגל הבכורה שלו "לא להיבהל". מדובר ביצירה אישית, פתוחה וכנה שמתארת מצד אחד את האתגרים שיש לאדם, אך גם את שלוות הבוטח. סובר, זמר ויוצר שומר תורה מצוות בתחילת דרכו, מספר בשיחה לסרוגים כי הוא רואה בשיר זה יריית פתיחה לקריירה המוזיקלית שלו.

"מזמין אתכם להאזין לתחילת דרכי במוזיקה ולהמשך הדרך של חיי", מסר סובר לקהל.

צפו בקליפ לשיר הבכורה של חיים סובר – "לא להיבהל":

הרקע האישי והיצירה

סובר משלב בחייו לימוד תורה עם יצירה מוזיקלית. בבוקר הוא לומד בבית המדרש "פתחי שערים" בנחלאות אצל הרב אליהו ביוביץ', ובצהריים הוא כותב, שר ומלחין.

בשיחה לסרוגים, הוא מספר כי גדל בבית חרדי עם הורים מדהימים שהיו קשובים לצרכיו, אך החלום שלו היה "פשוט לעמוד על הבמות הכי גדולות ולשיר את הדברים הכי יפים ששמעתי בחיי שעשו לי כל כך טוב". סובר מספר כי ביתו מורה דרך תנועתית – "מחפש" "מהלך" – ואוהב כל מקום שיש בו אמת.

השיר "לא להיבהל" נכתב על שולחן בחדרו בישיבה, בהפסקה הקטנה בין לימוד לתפילת מנחה. "פשוט לקחתי את הדף ועט שלי והתחלתי לכתוב את עצם היותי… מהחוץ (דף ועט) אל 'מוכן לחזור לגן למצא בי את הילד' (פנימי) 'אין דבר טוב יותר מלהיות נוכח'".

"החיבור שלי למוזיקה מגיע דווקא מהרוח, אני שומע צלילים רוחניים, אני ברוח".

למה דווקא שיר זה ראשון?

לדברי סובר, "בחרתי להפיק ראשון את 'לא להיבהל' כי למנגינה הזאת אין זמן, בכל רגע נתון היא מדברת, היא נוכחת".

הלחן החם והנוגע ללב, יחד עם העיבוד וההפקה המקצועית של יפתח דקל, מעניקים לשיר עומק רוחני לצד חוויית האזנה עכשווית איכותית ומוקפדת.

סובר הוציא את השיר "אחרי הרבה מחשבות על איך הכי נכון להוציא, האם להמתין עם ההוצאה (בעקבות בניה אסטרטגית) או פשוט 'את מה שיש לי עכשיו, אני עושה!' והחלטתי ללכת על זה בכל הכח, ומה שיהיה – אבא תודה".

השיר יוצא כסינגל רשמי, ומיועד לכל מי שמחפש מוזיקה מעצימה, נקייה ומקפלת בתוכה רוח יהודית.