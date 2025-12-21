דו"ח השכר של הביטוח הלאומי ל-2025: השכר הממוצע עולה, אך הפערים החברתיים מעמיקים. גברים מרוויחים 54% יותר מנשים, ובאיזה מקומות מרוויחים הכי הרבה?

הביטוח הלאומי מפרסם היום את דו"ח השכר המלא למחצית הראשונה של שנת 2025, המציג תמונה מורכבת של שוק התעסוקה הישראלי. בעוד שהשכר במשק ממשיך לעלות, הנתונים חושפים פערים משמעותיים בין גברים לנשים, בין מרכז לפריפריה, ובין השכר הממוצע לשכר החציוני, המייצג נאמנה יותר את מצבם של מרבית העובדים.

השורה התחתונה: השכר הממוצע מול השכר החציוני

על פי נתוני הביטוח הלאומי, השכר החודשי הממוצע לשכיר עמד במחצית הראשונה של 2025 על 15,098 ₪. מדובר בעלייה של כ-4.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז עמד השכר על 14,655 ₪. בחישוב ריאלי, מדובר בגידול של כ-5.4%.

עם זאת, הנתון המעניין ביותר הוא השכר החציוני, המשקף את רמת השכר שחצי מהעובדים משתכרים פחות ממנה וחצי יותר. השכר החציוני עומד על 10,586 ₪ בלבד. כלומר הרבה עובדים מרווחים פחות מהממוצע ומעט עובדים מרוויחים הרבה מעבר לממוצע.

עוד עולה מהדו"ח כי הפער בין השכר הממוצע לחציוני עומד על 43%. לשם השוואה, במחצית הראשונה של 2024 עמד השכר החציוני על 10,244 ₪. ובמהלך חודשי המחצית הראשונה של 2025, נרשמה תנודתיות: בינואר עמד השכר החציוני על 10,401 ₪ וביוני הוא עלה ל-11,009 ₪.

הגברים מרוויחים 54% יותר

אחד הנתונים המטרידים בדו"ח נוגע לפערי השכר בין המינים. הפער בין שכר הגברים לשכר הנשים ממשיך להעמיק ועומד על54.5%.: שכר הגברים הממוצע עומד על 18,441 ₪ ואילו שכר הנשים הממוצע עומד על 11,940 ₪ בלבד.

גם בשכר החציוני נשמר פער משמעותי: גברים משתכרים חציון של 12,667 ₪, לעומת נשים המשתכרות חציון של 9,014 ₪. הדו"ח מציין כי פערי השכר הללו נשמרים לאורך זמן. כך למשל, במחצית הראשונה של 2023 עמד שכר הגברים על 16,779 ₪ ושכר הנשים על 10,963 ₪.

בשנות ה-50 מרוויחים הכי הרבה

הדו"ח מראה כי השכר עולה עם הגיל עד לסביבות גיל 60, ולאחר מכן מתחילה ירידה.

הקבוצה המשתכרת ביותר: בני 50–59 עם שכר ממוצע של 20,287 ₪.

במקום השני: בני 40–49 עם שכר ממוצע של 19,631 ₪.

הצעירים: בני 20 ומטה משתכרים בממוצע 2,994 ₪ בלבד.

מבחינת ענפי כלכלה, הענפים המובילים בשכר הם "אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר" (31,922 ₪ בממוצע) וענף "מידע ותקשורת".

מפת השכר בישראל: הרצליה בראש, מודיעין עילית בתחתית

הפערים הגיאוגרפיים בישראל בולטים במיוחד בבחינת 27 הערים הגדולות (מעל 75,000 תושבים).

הערים עם השכר הממוצע הגבוה ביותר הן הרצליה (22,951) כשמעט אחריה רעננה ומודיעין (22,512) ותל אביב (22,359).

הערים עם השכר הממוצע הנמוך ביותר הן בריכוזים חרדים וערבים: מודיעין עילית: 8,161, רהט 9,548, בני ברק 9,563 ונצרת עם קצת פחות מעשרת אלפים שקלים.

בירושלים, העיר עם מספר השכירים הגבוה ביותר (287,984), השכר הממוצע עומד על 11,415 ₪ והחציוני על 8,402 ₪ בלבד.

צביקה כהן, מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי, התייחס לממצאים: "לצד המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, הנתונים מצביעים על שוק עבודה פעיל וצומח, אך גם מאירים את הפערים החברתיים העמוקים שמחייבים מדיניות כלכלית ארוכת טווח". כהן הוסיף כי חיזוק השכר בענפי הרווחה, הבריאות והחינוך הוא "חובה מוסרית של ישראל כתנאי ליציבות כלכלית ויצירת חוסן לאומי".

הדו"ח התאפשר הודות לשינוי חקיקה משנת 2020 המחייב מעסיקים לדווח באופן מפורט ב"טופס 100 חודשי", הכולל את רכיבי השכר של כל עובד.