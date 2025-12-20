ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפויים לקיים פגישה מדינית שבה יעמוד במרכז הדיון נושא תקיפה אפשרית נוספת באיראן, על רקע הערכות בישראל כי טהראן פועלת להאצת ייצור טילים בליסטיים ולשיקום יכולות צבאיות שנפגעו בתקיפות קודמות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפויים לדון בתקופה הקרובה באפשרות של תקיפה נוספת באיראן, על רקע חשש ישראלי מהאצת ייצור הטילים הבליסטיים ושיקום יכולות צבאיות שנפגעו בתקיפות קודמות.

על פי גורמים המעורים בפרטים, הפגישה המתוכננת בין השניים צפויה לעסוק בעיקר בהתמודדות עם חידוש פעילותה של תוכנית הטילים הבליסטיים האיראנית. בישראל מעריכים כי איראן פועלת להרחבת קווי הייצור של הטילים, שנפגעו מוקדם יותר השנה בתקיפות ישראליות, וכי מדובר באיום מיידי המחייב בחינת צעדי תגובה נוספים.

לצד סוגיית הטילים, צפויים השניים לדון גם בניסיונות איראניים לשקם אתרי העשרת גרעין שהותקפו ביוני על ידי ארצות הברית. עם זאת, על פי ההערכות בישראל, האיום הדחוף יותר נוגע ליכולת של איראן לייצר כמויות גדולות של טילים בליסטיים ולשקם את מערכות ההגנה האווירית שלה, מהלך שעשוי להקשות על תקיפות עתידיות.

במהלך הפגישה צפוי נתניהו להציג בפני טראמפ מספר חלופות לפעולה, בהן תקיפה ישראלית עצמאית, פעולה משותפת של ישראל וארצות הברית, או מעורבות אמריקנית בדרגות שונות. גורמים ביטחוניים מציינים כי מודל דומה הוצג בעבר, לפני התקיפות שבוצעו ביוני, ובסיומו הוחלט על מבצע משותף.

בארצות הברית מדגישים כי התקיפות האחרונות גרמו נזק משמעותי ליכולות הצבאיות והגרעיניות של איראן, אך במערכת הביטחון הישראלית סבורים כי טהראן פועלת לשיקום מהיר של חלק מהתשתיות. על פי הערכות, המשך פיתוח תוכנית הטילים עלול לשנות את מאזן האיומים באזור ולהשפיע גם על אינטרסים אמריקניים.

הדיון הצפוי בין נתניהו לטראמפ מתקיים במקביל למגעים דיפלומטיים אפשריים בין וושינגטון לטהראן, וכן על רקע סוגיות אזוריות נוספות, בהן יישום הפסקת האש בעזה. גורמים מדיניים מציינים כי סוגיות אלו עשויות להשפיע על ההחלטות שיתקבלו בנוגע לאיראן, אך מדגישים כי סוגיית התקיפה והאיום הביטחוני עומדת במרכז השיח המתוכנן.