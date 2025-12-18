מכבי ת"א ניצחו את ולנסיה מהמקום השני, ועזרו להפועל תל אביב לשמור על הפער בפסגה, במקביל האדומים הפסידו לפנאתייקוס היוונית מהמקום השלישי

מכבי ת"א חזרה לארץ לפני שבוע וחזר לה החיוך לפנים. הלילה (חמישי) היא ניצחה משחק רביעי ברציפות, הפעם 82:85 את ולנסיה הספרדית השניה בטבלה בארנה בירושלים. אחרי שניצחה שלושה בלבד ב-13 המשחקים שקדמו לו. הצהובים עזרו ליריבתם העירונית לשמור על הפער בפסגה.

הפועל תל אביב התארחה באחד האולמות הקשים באירופה האואקה שבאתונה כשהתארחה אצל פנאתייקוס היוונית מהמקום השלישי. חניכו של איטודיס הפסידו בפעם החמישית העונה ביורוליג. היוונים ניצחו 82:93 אך הפועל שמרו על הפער בפסגה בזכות ההפסד של ולנסיה ליריבה העירונית.

כזכור לפני יומיים מכבי ת"א התארחו באיחוד האמירויות אצל דובאי ללא קהל במחזור ה-16 של היורוליג. הצהובים ניצחו 95:97 בסיומו של משחק מותח דרמטי. בזכות ארבעת הניצחונות חניכיו של עודד קטש רחוקים רק שני משחקים מהמקום העשירי שמוביל לפלייאין.

במקביל הפועל תל אביב מול 7,023 אוהדים בארנה בירושלים. האדומים שהגיעו מהמקום הראשון ביורוליג אירחו את הכןכב האדום בלגרד. בתחילת המשחק אוהד שהגיע עם החולצה נגד המשטרה הוצא, אך אחרי התערבות של אנשי המועדון מול המשטרה – הוא הוחזר לאולם, וקיבל גופיית משחק מטעם המועדון. מהמועדון נמסר: "אלפי אוהדים ואוהדות אדומים עשו את הדרך לירושלים לדחוף את הקבוצה, וכך יהיה".