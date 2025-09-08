המשבר המדיני בין ישראל וספרד לא עוצר לרגע, ועלה מדרגה באופן חריף ביותר.
לאחר שממשלת ספרד הודיעה על שורה של צעדים דיפלומטיים כנגד ישראל, ביניהם אמברגו נשק, איסור עגינת ספינות בנמלי המדינה והחלטות נוספות. שר החוץ סער תקף בחריפות את ההחלטות.
בדבריו האשים סער כי החלטות הממשלה בספרד, נובעות מאנטישמיות ומהצורך של ראש הממשלה, פדרו סאנצ'ז, להסיח את דעת הציבור מסקנדלים פליליים בסביבת לשכתו ובמשפחתו.
כעת, הודיעה ספרד כי תחזיר את שגרירת המדינה מישראל לספרד, להייעצויות דיפלומטיות. זאת על פי הספרדים "בעקבות האשמות השר סער".
שר החוץ הספרדי, חוזה מנואל אלבארס, הורה לשגרירה הספרדית בישראל לעזוב את המדינה בהקדם, ולחזור לספרד להתייעצויות.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
אבי
הם חושבים שאנחנו בתקופת האהובים.17:33 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
שתלך להז17:47 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א פ נהריה
את כל אירופה הייתי אורז אותם באריזה יפה אני לא צריך את השגרירים שלכם פה בארץ במילא כל אירופה מפוצצת בפליטים תשלמו לכל אחד 500 דולר לשבוע כמה פליטים יש...
את כל אירופה הייתי אורז אותם באריזה יפה אני לא צריך את השגרירים שלכם פה בארץ במילא כל אירופה מפוצצת בפליטים תשלמו לכל אחד 500 דולר לשבוע כמה פליטים יש בכול אירופה קרוב 50 מיליון מהגרים בכל אירופה תעשה כל מאגר 500 יורו בכל שבועהמשך 17:40 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זה לא כל אירופה ... זה כל העולם , אפריקה עויינת את ישראל , דרום אמריקה , וונצואלה, ברזיל , מקסיקו , קולומביה , צילה , פרו ואפילו בארגנטינה עוינים את ישראל , מאסיה לא נשאר אף אחד חוץ מיפן ודרום קוריאה , אוסטרליה וניוזילנד מחקו אותנו , וכל הסקנדינביות מכירות במדינה פלסטינית , הבנת ?
בתגובה ל: א פ נהריה
אף אחד בעולם חוץ מטראמפ לא תומך בנו , גם לא הציבור האמריקאי... ראש ממשלת ספרד בס"ה נכנע ללחץ הציבור שלו .... שהוא למעשה היחס של רוב הציבור האזרחי בעולם ... נתניהו הגאון הפך אותנו לנבל של העולם ...18:20 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ממשלת חורבן , בלי חזון בלי מדיניות , עם התנהלות שמתאימה לזירת קרבות בשכונה ....
לישראל אין מדיניות חוץ ... הפנים תמיד לבייס מטומטם , וזה מה שעושה הזיקית סער ... מנסה לקדם את עצמו בפריימריז לעתיד לבוא ... אחר כך ... למי אכפת ?18:24 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צפנת פענח
לספרד חשבון עקוב מדם יהודים שעלו על המוקד עונו וגורשו משם. האנטישמיות היתה בעולם והיא מצאה דרך נאה להתגלות לפני ביאת המשיח. אחרי הטבח, לא היה נעים להם . עכשיו...
לספרד חשבון עקוב מדם יהודים שעלו על המוקד עונו וגורשו משם. האנטישמיות היתה בעולם והיא מצאה דרך נאה להתגלות לפני ביאת המשיח. אחרי הטבח, לא היה נעים להם . עכשיו זה הזמן הסיפור הכיסוי מוכן ולא משנה מה הוא. "אל תתייאש מן הפורענות" הקב"ה נאמן לפרוע מן הרשעים את חובם. איננו מתנצלים על היותנו ואיננו פוחדים מאוימים של מדינות אשר כבר הופכות את עורם למוסלמיות.המשך 18:19 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר5656
גירוש ספרד 2 . מה שהיה לא יהיה17:54 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
שתלך להז17:47 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א פ נהריה
את כל אירופה הייתי אורז אותם באריזה יפה אני לא צריך את השגרירים שלכם פה בארץ במילא כל אירופה מפוצצת בפליטים תשלמו לכל אחד 500 דולר לשבוע כמה פליטים יש...
את כל אירופה הייתי אורז אותם באריזה יפה אני לא צריך את השגרירים שלכם פה בארץ במילא כל אירופה מפוצצת בפליטים תשלמו לכל אחד 500 דולר לשבוע כמה פליטים יש בכול אירופה קרוב 50 מיליון מהגרים בכל אירופה תעשה כל מאגר 500 יורו בכל שבועהמשך 17:40 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זה לא כל אירופה ... זה כל העולם , אפריקה עויינת את ישראל , דרום אמריקה , וונצואלה, ברזיל , מקסיקו , קולומביה , צילה , פרו ואפילו בארגנטינה עוינים את ישראל , מאסיה לא נשאר אף אחד חוץ מיפן ודרום קוריאה , אוסטרליה וניוזילנד מחקו אותנו , וכל הסקנדינביות מכירות במדינה פלסטינית , הבנת ?
בתגובה ל: א פ נהריה
אף אחד בעולם חוץ מטראמפ לא תומך בנו , גם לא הציבור האמריקאי... ראש ממשלת ספרד בס"ה נכנע ללחץ הציבור שלו .... שהוא למעשה היחס של רוב הציבור האזרחי בעולם ... נתניהו הגאון הפך אותנו לנבל של העולם ...18:20 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
הם חושבים שאנחנו בתקופת האהובים.17:33 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר