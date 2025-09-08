היחסים בין ספרד וישראל ממשיכים להידרדר, בעקבות תגובת שר החוץ סער להחלטות האנטי-ישראליות של ממשלת ספרד, שר החוץ מחזיר את השגרירה להתייעצויות

המשבר המדיני בין ישראל וספרד לא עוצר לרגע, ועלה מדרגה באופן חריף ביותר.

לאחר שממשלת ספרד הודיעה על שורה של צעדים דיפלומטיים כנגד ישראל, ביניהם אמברגו נשק, איסור עגינת ספינות בנמלי המדינה והחלטות נוספות. שר החוץ סער תקף בחריפות את ההחלטות.

בדבריו האשים סער כי החלטות הממשלה בספרד, נובעות מאנטישמיות ומהצורך של ראש הממשלה, פדרו סאנצ'ז, להסיח את דעת הציבור מסקנדלים פליליים בסביבת לשכתו ובמשפחתו.

עוד באותו נושא סער אוסר את כניסת השרות הספרדיות: "רטוריקה נוטפת שינאה"

כעת, הודיעה ספרד כי תחזיר את שגרירת המדינה מישראל לספרד, להייעצויות דיפלומטיות. זאת על פי הספרדים "בעקבות האשמות השר סער".

שר החוץ הספרדי, חוזה מנואל אלבארס, הורה לשגרירה הספרדית בישראל לעזוב את המדינה בהקדם, ולחזור לספרד להתייעצויות.