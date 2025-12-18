כוכבי הילדים יובל המבולבל ורינת גבאי עוררו סערה ברשת לאחר שקטע מתוך ההצגה שלהם הועלה לעמוד של אקטיביסט שפועל למען חילון החברה החרדית. בקטע מתוך ההצגה "הללויה" נראים השניים מתווכחים: האם העולם נוצר כתהליך מדעי או כיצירתו של הבורא?

האם העולם נוצר בפיצוץ גדול או שהיה זה הקב"ה שברא אותו? הדיון שעומד במסגרת ההצגה "הללויה" לילדים של יובל המבולבל ורינת גבאי מעורר סערה ברשת, לאחר שנאור נרקיס, אקטיביסט שיזם את מיזם "חוזרים בתבונה" שפועל למען חילון החברה החרדית, פרסם כי הוא מזדעזע מתוכן ההצגה.

לדבריו של נרקיס: "הדבר הכי מדאיג זה שאתם מראים שהמדענים זה הצד הרע, פוגע באחדות ומסכן את ישראל". הסרטון של נרקיס התפוצץ ברשתות וזכה למאות תגובות של תומכים ומתנגדים לדברים שלו.

אחד מהמגיבים כתב: "הדתה של החיים, אם זה היה הפוך אנשים היו מתפוצצים". מגיב אחר כתב: "אמונה זה הדבר שיפיל את ישראל. להאמין בדברים לא מוכחים תורם לבורות ולשנאת השונה".

יש גם כאלה שלא מסכימים עם נרקיס, למשל אחד המגיבים לו כתב: "אין שום סתירה בין סיפור הבריאה בתנ"ך לבין המדע האבולוציה והמפץ גדול". מגיב אחר הוסיף וכתב: "גם האבולוציה שבאנו מקופים לא סותר את התורה". מגיב נוסף התנגד לגמרי לדעה של נרקיס וטען כי לא הציגו את המדענים כרעים: "הם הראו רק קונפליקט בין שניהם לא מי צודק".

בסרטון שהעלתה אחת מכוכבות ההצגה, אורטל עמר, לצידם של רינת גבאי ויובל המבולבל, הם הגיבו לטענות שהעלה נרקיס. יובל המבולבל אמר כי "יש אנשים שמבחינתם סיפורם של עם ישראל מתחיל בקום המדינה. לדעתי הסיפור של עם ישראל מתחיל 3,000 שנה לפני כן. אני חושב שכל דבר גם עניין של חיבור לארץ שבה אתה נמצא ולשורשים זה דבר שצריך להשריש אותו מילדות, ילד קטן צריך לגדול בבית, כי הוא שייך לעם הזה. ילדים היום בישראל נחשפים לגאווה לאומית וגם גאווה מסורתית להיות מי שהם. ומי הם? יהודים".