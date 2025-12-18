לפיד התייחס לעסקת הגז שאישר נתניהו עם מצרים: "כמו שאמרנו כל הזמן, מצרים עדיפה על תורכיה וקטאר. נתניהו סירב לדון על שילוב מצרים ברצועה. אסור שתוחמץ הזדמנות היסטורית נוספת. יש לדאוג לכך שמצרים תהיה הגורם המוביל בניהול עזה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מתייחס הערב (חמישי) להסכם הגז עם מצרים, כפי שראש הממשלה נתניהו אישר אתמול.

בהצהרתו אמר ראש האופוזיציה לפיד: "לפני שנה כמעט, הצגתי בוושינגטון לממשל את "תוכנית מצרים" – חיזוק הקשרים הכלכליים עם קהיר, ומאמץ משולב כדי לגרום למצרים לקחת עליהם את ניהול רצועת עזה. ניהלתי על תוכנית מצרים שיחות מקיפות עם הממשל האמריקאי, האיחוד האירופי, נפגשתי עם מנהיגי מדינות המפרץ וכמובן עם המצרים עצמם. רק גורם אחד סירב בתוקף לדון בה – ממשלת נתניהו".

לפיד ציין כי "הסכם הגז שעליו הכריז נתניהו יכול להיות צעד ראשון כדי להפוך את מצרים למי שמובילה את שיקום ופירוז עזה. אסור שתוחמץ פה עוד הזדמנות היסטורית, ואסור לאבד זמן נוסף. הממשלה צריכה לפעול עם האמריקאים כדי להרחיב את ההסכם ולדאוג לכך שמצרים תהיה הגורם המוביל בניהול עזה ופירוק החמאס מנשקו".