אחרי תקופה ממושכת, ראש הממשלה נתניהו נשא הצהרה לתקשורת בה אישר כי ישראל חתמה על הסכם גז עם מצרים בשווי 112 מיליארד שקלים

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב (חמישי) על חתימת הסכם גז עם מצרים, בשווי של 112 מיליארד שקלים. לדבריו, "אישרתי את העסקה עם חברת שברון האמריקנית אחרי שהבטחתי את האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלנו״.

"העסקה בהיקף 112 מיליארד שקל, ומתוך זה 58 מיליארד שקלים יכנסו לקופת המדינה. מדובר בעסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל" אמר נתניהו בהצהרה משותפת עם שר האנרגיה אלי כהן. "לפני הכול, העסקה מחייבת את החברות למכור גז במחיר טוב לאזרחי ישראל".

עוד טען כי "בארבע השנים הראשונות נקבל חצי מיליארד שקלים לקופת המדינה. החברות משקיעות סכומי עתק לפיתוח תשתיות, כגון הרחבת הצינור. תוך כמה שנים זה יגיע לשישה מיליארד שקלים לקופת המדינה בכל שנה. הכסף יחזק את החינוך, הבריאות, התעשיות, הביטחון והעתיד של הדורות הבאים".

"היו כאלה בינינו שהתנגדו בחירוף נשק להוצאת הגז מהמים. היו כתבות בטלוויזיה ובעיתונים והפגנות אינסופיות. אמרו שנהרוג את הכלכלה. אבל היום ברור שהוצאת הגז הביאה רווחי ענק לישראל" סיכם. "העסקה מחזקת את מעמדה של ישראל כמעצמת אנרגיה אזורית, ותורמת ליציבות באזורנו".