בראד פיט חוגג יום הולדת: מהפריפריה האמריקאית להוליווד, דרך תפקידי קצה, זוגיות מתוקשרת, התמכרות ואוסקר אחד. לרגל יום הולדתו – עשרה דברים מפתיעים על הכוכב ההוליוודי

הוא אחד השמות הגדולים בהוליווד כבר יותר משלושה עשורים, זכה כמעט בכל פרס אפשרי, ונשאר דמות שמייצרת עניין גם הרבה מעבר למסך. לרגל יום הולדתו של בראד פיט – עשר עובדות שמשרטטות את המסלול מהפריפריה האמריקאית לפסגת תעשיית הקולנוע.

1. כמעט סיים תואר – אבל בחר בהוליווד

בראד פיט למד עיתונאות באוניברסיטת מיזורי, והיה מרחק קורסים בודדים מסיום התואר. רגע לפני הסוף, קיבל החלטה חדה: עוזב הכל ועובר ללוס אנג'לס כדי לנסות להיות שחקן, החלטה שהתבררה כנקודת מפנה בחייו.

2. לפני האוסקר: עבודות מזדמנות ומאבק יומיומי

לפני האודישנים והסוכנים, פיט עבד בכל מה שיכול היה לפרנס שחקן מתחיל: נהג לימוזינות, סבל בהובלות – וגם קידם מסעדה כשהוא מחופש לתרנגולת ברחובות הוליווד. כבר אז היה ברור: הוא לא מוותר בקלות.

3. סירב להיתקע במשבצת של "היפה"

למרות ההצלחה והתיוג התקשורתי ככוכב אטרקטיבי במיוחד, פיט בחר שוב ושוב בתפקידים לא נוחים: דמויות קיצון, מוזרות ואפלות – מ"12 קופים" ועד "מועדון קרב", כדי להוכיח שהוא שחקן אופי, לא רק מראה חיצוני.

4. "מועדון קרב" היה הרבה יותר ממשחק

לקראת התפקיד האייקוני של טיילר דרדן, פיט עבר אימונים אינטנסיביים באגרוף, טאקוונדו וגראפלינג. הדמות הפכה לאחת המזוהות איתו ביותר, ולסמל תרבותי של דור שלם.

5. האוסקר שחיכה שלושה עשורים

למרות מועמדויות, שבחים וקריירה עמוסה, רק ב2019 זכה פיט באוסקר הראשון שלו כשחקן – על תפקיד המשנה ב"היו זמנים בהוליווד" של קוונטין טרנטינו.

6. כשהזוגיות הגדולה הפכה לסיפור ציבורי

הזוגיות עם ג'ניפר אניסטון, ולאחר מכן עם אנג'לינה ג'ולי, הפכה אותו לדמות מרכזית במדורי הרכילות. פרידתו מג'ולי והמאבק המשפטי הארוך המשיכו להציב אותו בכותרות גם מחוץ לקולנוע.

7. הפרידה מג'ולי ששינתה את הקריירה

אחרי הפרידה המתוקשרת מאנג'לינה ג'ולי, פיט בחר להתמקד בפרויקטים מצומצמים, מורכבים ובוגרים יותר, ופחות בתפקידי כוכב קלאסיים. הבחירות הללו הובילו, בין היתר, לזכייה באוסקר ב-2019.

8. דיבור פתוח על התמכרות ושיקום

אחרי הפרידה מג'ולי, פיט נחשף ושיתף בהתמודדות עם אלכוהוליזם, השתתפות בקבוצות AA ותהליך אישי של לקיחת אחריות ושינוי. עבור רבים, זו הייתה נקודת מבט אחרת על הכוכב ההוליוודי.

9. אפילו השמיים לא היו הגבול

בשנת 2015 נקרא על שמו אסטרואיד – מחווה לא שגרתית לקריירה יוצאת הדופן שלו. הוליווד אולי הבמה המרכזית, אבל פיט הגיע אפילו לחלל.

10. גם מחוץ לקולנוע: פיט פונה לאמנות

בשנים האחרונות פיט פונה גם לעולם האמנות. ב-2022 הציג תערוכה של פסלים ועבודות אישיות, שעסקו בהתפרקות, תיקון וכאב – והתקבלו כחשיפה נדירה של הצד הפנימי שלו, רחוק מאור הזרקורים.