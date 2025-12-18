המלחמה בטרור הסביבתי: סנקציות נגד מפעלים פלסטינים מזהמים

המלחמה בזיהום הסביבה: לאחר שהביאו לזיהום סביבתי חמור, ראש המנהל האזרחי הנחה היום (חמישי) על הפעלת סנקציות אזרחיות ושלילת היתרים מבעלי מפעלים פלסטינים מזהמים שפעלו במרחב חברון.
כחלק מהמערכה לשמירה על איכות הסביבה, הנחה ראש המנהל האזרחי, תת אלוף הישאם אבראהים, להפעיל מנגנון סנקציות אזרחיות, כנגד מספר בעלי מפעלים פלסטינים מזהמים שפעלו בסמוך לחברון והביאו לזיהום אוויר וסביבה חמור בעיר באר שבע ויישובים נוספים במרחב.
המפעלים המזהמים פעלו באזור התעשייה אל פאחס הסמוך לחברון, והזרימו שפכים בצורה פיראטית לנחל חברון ושטחים פתוחים נוספים. לאחר מספר שיחות אזהרה שבוצעו לבעלים, הוחלט לשלול היתרי מעבר מבעלי ועובדי המפעלים, וזאת בהתאם לסמכות היחידה. בנוסף, נותקו ונאטמו מערכות הביוב הפיראטיות של המפעלים המזהמים.
יודגש כי מנגנון הסנקציות האזרחיות כנגד גורמים מזהמים, יופעל בהתאם להערכת המצב בכל רחבי יהודה ושומרון, באזורים בהם יעלה כי הסנקציות יביאו למיגור הגורמים המזהמים.
נזכיר כי כוחות המנהל האזרחי יצאו ביממה האחרונה למבצע אכיפה רחב היקף ביהודה ושומרון, שבמסגרתו נהרסו ונאטמו אתרי שריפת פסולת שגרמו לזיהום אוויר חוצה גבולות והשפיעו על יישובים במרכז הארץ ובאזור השרון.
