כוחות המנהל האזרחי הרסו היום (רביעי) ואטמו ארבעה אתרי שריפת פסולת פלסטיניים ביהודה ושומרון, שהשתרעו על שטח כולל של כ־45 דונם וגרמו לזיהום אוויר ביישובים חריש, פרדס חנה, שוהם ומודיעין.
במבצע אכיפה נרחב שנערך ביממה האחרונה פעלו כוחות המנהל האזרחי, בשילוב יחידת הפיקוח וקצין מטה איכות סביבה, יחד עם כוחות מחטיבות מנשה ובנימין. במסגרת הפעילות נאכפו שלושה אתרי שריפת פסולת בכפרים נזלת עיסא וקפין שבמרחב התפר, המשתרעים על כ־40 דונם, וכן אתר נוסף בכפר שוקבא שבחטיבה המרחבית בנימין, המשתרע על כ־8 דונם.
על פי המנהל האזרחי, אתרי הפסולת במרחב מנשה גרמו לזיהום אוויר חמור בחריש, ברקאי, מצפה אילן, פרדס חנה ויישובים נוספים באזור. האתר שנאכף במרחב בנימין הביא, לפי הדיווח, לזיהום אוויר בערים שוהם ומודיעין.
הפעילות בוצעה כחלק ממבצע רחב היקף שמקיים המנהל האזרחי בשיתוף פיקוד מרכז, במטרה למגר מפגעי זיהום חוצי גבולות ביהודה ושומרון.
בצה״ל ציינו כי באמצעות המנהל האזרחי ננקטים מגוון כלים להתמודדות עם התופעה, בהם מארבים נגד משאיות וגורמים המעורבים בשריפת פסולת, לצד הטלת סנקציות אזרחיות. לדבריהם, הפעילות תימשך עד לצמצום משמעותי של מפגעי הזיהום במרחב.
