יצאנו לבדוק עד כמה הסלבס הישראלים באמת מכירים את חנוכה: כוכבי "זגורי אימפריה" ומחזמר "היפה והחיה" מתמודדים עם חידון חנוכה חגיגי של סרוגים

בין צילומים, חזרות ופלאשים, עצרנו את כוכבי "זגורי אימפריה" ואת קאסט מחזמר "היפה והחיה" – בהם ישראל אטיאס, קובי מימון, חני נחמיאס ואוראל צברי, לחידון חנוכה קצר. מה כתוב על הסביבון, מי נלחם במכבים ולמה מדליקים חנוכייה ליד החלון? על הנייר זה נשמע קל, בפועל – פחות.

צפו בחידון עם הקאסט של "זגורי אימפריה"

צפו בחידון עם כוכבי המחזמר – "היפה והחיה"

נס גדול היה פה? או בכלל שם?

השאלה מה כתוב על הסביבון פתחה לא מעט בלבול. היו מי ששלפו מיד "נס גדול היה פה", אחרים ניסו להיזכר באותיות עצמן, ובשלב מסוים אפילו עלתה תשובה מפתיעה במיוחד. בהמשך גם הוסיפו שבחו״ל זה בכלל "נס גדול היה שם".

חנוכה – חנו בכ' או מלשון חנוכיה?

גם פירוש השם "חנוכה” עורר דיון. חלק הלכו על "חנו בכ"ה", אחרים ניסו לקשר לחנוכת בית המקדש או לשם החנוכייה.

יוונים, רומאים ואנטיוכוס אחד

מול מי נלחמו המכבים? כאן העניינים הסתבכו באמת. היוונים, הרומאים, הורדוס – הכול עלה. בסוף אנטיוכוס הרשע נכנס לתמונה, והכיוון התיישר: כן, היוונים.

חנוכייה או מנורה?

שבעה קנים, שמונה קנים, תשעה כולל השמש – גם ההבדל בין מנורה לחנוכייה דרש כמה ניסיונות, אבל בסוף נמצא.

לפחות בזה הייתה הסכמה

למה מדליקים חנוכייה דווקא ליד החלון? זו כבר הייתה שאלה למתקדמים, וכאן דווקא הייתה הסכמה: פרסום הנס.

הכוכבים על הבמה, על המסך – ובחידון

"זגורי אימפריה" היא הדרמה המשפחתית המצליחה של HOT, שיצר מאור זגורי. הסדרה עוקבת אחר משפחת זגורי הסוערת, בין מאבקי כוח, אהבה, מסורת ורצון תמידי לברוח, ולחזור, הביתה. בעונה החדשה, שצפויה לעלות בקרוב, חוזרות הדמויות למרכז הסערה: ישראל אטיאס, נינט טייב, דניאל סבג, יפית אסולין, קובי מימון, הילה הרוש, מאור זגורי אייל שיקרצי, חן אמסלם ועוז זהבי.

"היפה והחיה" הוא מחזמר הענק של דיסני, שחזר לבמות בחנוכה בהפקה ישראלית מרהיבה. עם שירים אייקוניים, תלבושות מושקעות וקאסט רחב – מדובר באחת מהפקות הילדים והמשפחה הגדולות והמדוברות של החג. על הבמה (וגם בחידון): חני נחמיאס, אברהם אהרונסון, אדיר שטיבלמן ואוראל צברי.