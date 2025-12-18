אזרחים ישראלים ניסו לחצות היום (חמישי) את גבול עזה, והוחזרו על ידי הצבא לשטח ישראל. כך על פי הודעת דובר צה"ל.
צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר, מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול משטח ישראל לרצועת עזה. האזרחים היו במעקב מתמיד של תצפיות צה"ל. כוחות צה"ל שהיו במרחב קפצו לנקודה והחזירו אותם לשטח הארץ.
בהמשך, עשרות אזרחים ישראלים ניסו לחצות את גדר המערכת בנקודה נוספת. מספר אזרחים פרצו את המחסום וחצו למרחב המכשול החוצץ בין שטח ישראל לרצועת עזה. כוחות צה"ל ומשטרה קפצו לנקודה ומנעו את חצייתם לשטח רצועת עזה.
צה״ל מדגיש כי כל כניסה למרחב לחימה אסורה, מסכנת את האזרחים ומפריעה לפעילות כוחות צה"ל במרחב.
