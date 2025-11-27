דרמה בגבול הצפוני: כוחות צה"ל פתחו במרדף בתוך סוריה אחרי אזרחים ישראלים שפרצו את הגדר וחצו את הגבול

צה"ל פתח היום (חמישי) במרדף בסוריה אחרי אזרחים ישראלים שפרצו את הגדר וחצו את הגבול. זמן קצר לאחר מכן דווח כי כל הישראלים הוחזרו לשטח ישראל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף אמש כי ישראל "לא בכיוון" של שלום עם עם אל ג'ולאני, זאת משום שיש בגבולותיה כוחות שחושבים לפלוש קרקעית ליישובי הגולן. על פי הדיווח בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב', כ"ץ אמר את הדברים בדיון חסוי של ועדת החוץ והביטחון.

לפי דברי השר באותו דיון, בין הכוחות הפועלים בסוריה ונתפסים כסיכון לפלישה קרקעית לצפון המדינה, מצויים גם החות'ים. כ"ץ הוסיף ואמר כי בישראל לוקחים בחשבון תרחיש כזה בשיקולי ההגנה על הגבול הצפוני.

לפני יומיים פורסם כי למרות הביקור המוצלח של הנשיא החדש של סוריה בארצות הברית, והאירוח החם שזכה לו במסדרונות האו"ם, נראה שהצרות של אל ג'ולאני מגיעות דווקא מתוך מדינתו. הדרוזים בסווידא והעלאווים באזור החוף פתחו בגל מחאות חדש נגד השלטון.

תיעודים מתוך סוריה: הפגנות ומחאות כנגד השלטון

תיעודים חדשים שהופצו מתוך סוריה חושפים שורה של הפגנות ומחאות כנגד שלטונו של ג'ולאני, במיוחד בקרב אוכלוסיות המיעוטים המאוימות שעברו טבח מאז עלייתו. העלאווים בחוף יצאו לגל מחאות כנגד א-שרעא, והדרוזים מקיימים שיירות ומחאות כנגדו, ומהללים על הדרך את ישראל.

במה שנראה כצרה משמעותית במיוחד לג'ולאני, אשר מנסה לזכות באמון העולם כשליט לגיטימי, במחאות יוצאים נגדו אנשי המיעוטים באופן מאוחד ומורדים בשלטונו. בהפגנות העלאווים חזרו על הסיסמא המאוחדת של מיעוטי המדינה: "דמנו לא זול, הדם של הדרוזים לא יבוא בזול, הדם של העלאווים לא יבוא בזול, הדם של הכורדים לא יבוא בזול, דם הנוצרים לא יבוא בזול, חופש עכשיו!".

בנוסף סיסמא נוספת וחדשה הופיעה בהפגנות "פדרציה, פדרציה, פדרציה עכשיו". קריאה לבזר את השלטון הסורי למחוזות עצמאים תחת שלטון מקומי, דבר שמשטר א-שרעא חושש ממנו משמעותית.