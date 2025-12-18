בפגישה עם רוני קובן, אירח קובן את ברק סרי ושאל אותו על שנותיו בצל הפוליטיקה הישראלית. סרי חשף פרטים נוספים על הסימולציה שקיים עם נתניהו

במסגרת התוכנית "פגישה עם רוני קובן", הוא אירח את היועץ האסטרטגי והפרשן הפוליטי ברק סרי. בשיחתם סיפר סרי על הפעם ההיא שנתן ייעוץ תקשורתי לנתניהו, על שרי הליכוד ומה באמת הם חושבים על ראש הממשלה.

על חולשת האופוזיציה, על היום שבו אריה דרעי בגד בו, על ההתלבטות שלו אם להצטרף בעצמו לפוליטיקה או לא ועל בתו יובל שחלתה במאניה דיפרסיה ושמה קץ לחייה.

בתוכנית שתשודר במוצאי השבת בכאן 11, סיפר לו סרי כי הסימולציה הכי ארוכה שהיתה לו עם פוליטיקאי, היתה עם נתניהו.

סרי אמר: "לפני ראיונות כאלה גדולים או מרכזיים עושים סימולציה. אתה יודע עם מי עשיתי הסימולציה הכי ארוכה? עם נתניהו. הוא ב-2015, בינואר 2015 הוא בא ואמר לי, "תשמע, יש לי ראיון היום עם עמית סגל ויונית לוי". ואז הוא הכניס אותי לחדר הסימולציה הכי ארוכה שערכתי. הוא לא הפסיק והוא עוד שאלות ועוד שאלות ושאל אותי ותשאל אותי ותשאל אותי".