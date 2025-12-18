לאחר שפוטר מעיתון הארץ והסביר בפוסט ארוך מדוע הוא מתנצל על חוסר גילוי הנאות מצידו – חושף לוינסון דבר נוסף

העיתונאי והפרשן חיים לוינסון שפוטר מעיתון הארץ, חושף היום (חמישי) ב103fm, כי "במסגרת פיטוריי מ'הארץ' ביטלו לי גם את המנוי – ועוד שלחו לי בלי בושה, אם אני רוצה לחדש ב־15 אחוז הנחה".

נזכיר כי לאחר פיטוריו, לוינסון פרסם פוסט ארוך שבו התייחס בהרחבה לפרסום נגדו בעיתון הארץ ביום חמישי האחרון, ולפרשה שעוררה סערה במערכת התקשורת. לוינסון פתח את דבריו בהתנצלות בפני הציבור והודה כי "עשיתי טעות שהתבטאתי בלי גילוי נאות מלא". לדבריו, הוא מבין את תחושת האכזבה של קוראים וצופים כלפיו, ומודה: "המון אנשים מרגישים שבגדתי בהם… אותם איכזבתי ובהם פגעתי".

עוד באותו נושא חיים לוינסון חושף: זו הסיבה שעזבתי את חדשות 12 11:44 | חדשות סרוגים 0 1 😢

לוינסון שיחזר בפוסט את השתלשלות האירועים שהובילה, לדבריו, לשרשרת טעויות. הוא סיפר כי בשנת 2019, לאחר מערכת הבחירות הראשונה של אותה שנה, שקל לעזוב את העיתונות בשל עומס, עייפות ושכר נמוך בעיתון הארץ. לדבריו, לאחר שסירבו להעלות את שכרו, קיבל אישור לעבוד בעבודות צדדיות. במסגרת זו, התקשר עם איש הפרסום שרוליק איינהורן, והעניק ייעוץ בקמפיינים פוליטיים במדינות הבלקן – מחוץ לישראל.