שגריר פרגוואי בישראל, אלחנדרו רובין, הבהיר כי השתתפותו של יו״ר הפרלמנט הפרגוואי, ראול לטורה, בדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נעשתה על דעתו האישית בלבד ואינה מייצגת עמדה רשמית של ממשלת פרגוואי.

במכתב רשמי שהעביר השגריר, הדגיש רובין כי היחסים בין פרגוואי לישראל הם עמוקים, יציבים ומבוססים על ערכים משותפים, אך מנוהלים תמיד תוך כיבוד מוחלט של ריבונותה של מדינת ישראל והימנעות מוחלטת מהתערבות בענייניה הפנימיים, המשפטיים והפוליטיים כאחד.

לדבריו, פרגוואי אינה מביעה עמדות ואינה מתערבת בוויכוחים פנימיים בישראל, אשר שייכים באופן בלעדי למרחב המוסדי והדמוקרטי של המדינה. בהקשר זה ציין במפורש כי נוכחותו של לטורה והאמירות שיוחסו לו נעשו “אך ורק במסגרת אישית”.

