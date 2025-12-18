למרות הרצון של ההפקה להמשיך לשמור על קו נקי שמתאים לילדים ולכל המשפחה, ברשתות יש תגובות רבות שטוענות כי לא עשו מספיק. האם מדובר בטרחנות יתר או שבהפקה יכלו להתאמץ יותר בנושא? "זה היה מיותר"

בפסטיגל SING כיכבו נועה קירל ואנה זק במחרוזת שירים משותפת, שזכתה לפופולריות גבוהה בקרב הילדים והמעריצים של השתיים, אך ההורים לא היו מרוצים וטענו כי התנועות וגם הלבוש של השתיים אינו מכבד מופע שאמור להיות לכל המשפחה.

השנה בפסטיגל Imagine הרשתות התמלאו מחדש בביקורת, הפעם כלפיי הלבוש של הזמרת וכוכבת הפופ עדן גולן. בסרטונים רבים של גולן מהמופע, יש לא מעט תגובות של גולשים שטוענים כי ההפקה לא עשתה מספיק גם השנה, בשביל לשמור על הופעה שתתאים גם להורים וגם לילדים.

אחת המגיבות בסרטון הריקוד של עדן גולן, שעלה בעמוד של הסוכנות שלה, אמרה: "חיים טוב שלא ראו לך הכל". מגיבה אחרת כתבה: "הקטע הזה היה מיותר". מגיבה נוספת כתבה: "אבל זה מופע לילדים".

כוכב הרשת מושיקו העלה סרטון טיקטוק ובו הוא מנסה להסביר כי אין שום בעיה עם השמלה הסגולה של עדן גולן, מכיוון שגם בפסטיגלים של תחילת שנות האלפיים כוכבות הנוער התלבשו באופן דומה: "תראו לי ילד בן 6 שמעניין אותו הגבוה של החצאית של עדן גולן".

גם בתגובות לסרטון שלו הגיבו לא מעט שטענו כי יש בעיה גם עם הלבוש וגם עם הריקוד של עדן גולן, ושילדים צעירים עלולים לחקות אותה. "פה בארץ צניעות נחשבת למשהו רע. בחו"ל זה נחשב לסמל של קלאס וכבוד! אמן נלמד מהם קצת", כתבו לכוכב הרשת בתגובות.

עוד נכתב בתגובות: "גם אז בשנות האלפיים זה לא היה בסדר. גם אם הילדים לא רואים את זה, זה נכנס לתת מודע. הריקודים וההתנהגות והמראה הלא מכבד. זה ילדים. אין סיבה לשים דברים חשופים". משתמשת נוספת שהגיבה למושיקו כתבה: "זה לא קשור לאם הילד מתעניין בגובה של החצאית. זה קשור לזה שמנרמלים לבוש חשפני".

מה דעתכם? האם בהפקת הפסטיגל עשו מספיק או שמדובר בגולשים טרחנים שלא מבינים בעולם הבידור של ימינו? כך או כך, נראה שכוכבות הפופ בישראל ממשיכות לעורר סערה כאשר זה נוגע ללבוש שלהן. אם זה נועה קירל, אנה זק, אגם בוחבוט או עדן גולן – תמיד לגולשים יהיה מה להגיד.