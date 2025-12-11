פסטיגל 2025 מביא שילוב מרהיב של רובוטים, אקרובטיקה, קאסט נוצץ ועלילה ערכית על רגש ואהבה. שירים גדולים, הופעות מרשימות ושואו שמתעלה על כל ציפייה

פסטיגל 2025 מגיע השנה עם הפקה מרהיבה, עלילה ערכית במיוחד וקאסט שמצליח לאחד דור ותיק עם כוכבים צעירים. "קמפוס Imagine" מציג פסטיגל שמדבר על הדור של היום – טכנולוגי, מהיר, סוער, אבל מזכיר לכולם שלפני הכול, יש רגש, אהבה וחברות. וזה המסר שמוביל את המופע מההתחלה ועד הסיום.

כשהטכנולוגיה מתקדמת – אבל הרגש הוא זה שמנצח

במרכז המופע עומדות שתי קבוצות תלמידים בקמפוס הסודי לממציאים צעירים: הקבוצה הוורודה: עדן גולן, אלין גולן, שחר טבוך, מרגי ונדב חנציס, והקבוצה הכתומה: אנה זק, קים בן שמעון, קווין רובין, מאיה קיי ועידו מלכה.

כל קבוצה מפתחת המצאה שתשנה את העולם, אבל כאן מגיע הטוויסט: לצד הקבוצות פועל טוני, ילד הפסטיגל, שמרגיש שונה, בודד ולא ממש מוצא את עצמו חברתית. מתוך הצורך בחבר, טוני ממציא רובוט מיוחד, ומוביל את הקבוצה הוורודה ליצירת "ליבי" – עוזר אישי עם רגשות, שמבין, מרגיש ומגיב. מולם, הקבוצה הכתומה יוצרת את "אליאנה" – עוזרת AI חכמה, מדויקת ומושלמת, בלי טיפה של רגש.

דווקא טוני, הילד הלא מובן מאליו, הופך למי שמוביל את המסר המרכזי של הפסטיגל: הרגש הוא הכוח שמשנה את העולם. לא טכנולוגיה, לא גאדג'טים – לב, אהבה וערכים. והמופע מצליח להעביר את זה בדרך מרגשת, צבעונית ומלאת חיים.

במה מרהיבה ותפאורה עוצמתית

גם השנה ההפקה השקיעה מחשבה בעיצוב הבמה: במקום הבמה העגולה המוכרת, נבנתה במה מאורכת שמקיפה את הקהל משני צדיה ואף מלפנים. הרעיון ויזואלי ומרשים, אבל למי שישב בקדמת הבמה היה לעיתים קושי לראות סצנות שהתרחשו בחלק האחורי.

עם זאת, השקעה בתפאורה עצמה הייתה מדהימה: דולפינים מעופפים מעל הקהל, מסכים ענקיים, רובוטים, עולמות מתחלפים – כל סצנה מרגישה כמו סט של סרט.

אקרובטיקה ברמה בינלאומית

הרקדנים והאקרובטים היו אחת מנקודות החוזקה הבולטות של הפסטיגל השנה, עם תרגילי אוויר מרשימים, קפיצות מורכבות ותנועות מתוזמנות שהרגישו כמו מופע מקצועי לכל דבר. רבים מהקאסט הגיעו מ"רוקדים עם כוכבים" – מאיה קיי, שחר טבוך, לי בירן ועדי חבשוש, והניסיון שלהם בלט בביצוע מדויק, מוקפד ובשליטה גופנית מרשימה. התוצאה: ריקוד ואקרובטיקה ברמה גבוהה במיוחד, שהזריקו למופע אנרגיה, קצב ועוצמה.

מחרוזת הכוכבים: אחד הרגעים הגדולים של הערב

בחלק השני של המופע עלתה מחרוזת מוזיקלית מרהיבה, שבה כל כוכב ביצע את הלהיטים הגדולים שלו. זו הייתה מחרוזת שפנתה לכל גיל: שירים עדכניים לילדים, להיטים מקפיצים לנוער וקטעים מרגשים שהצליחו לדבר גם אל המבוגרים.

אחד הרגעים המפתיעים והמרגשים של הערב היה כשלי בירן ביצע את שיר הפתיחה של "החממה". האולם התפוצץ מצעקות התלהבות – רגע נוסטלגי אמיתי למי שגדל על הסדרה.

נדב חנציס הרים את הבמה עם "אם את כבר הולכת", שהקפיץ את הקהל והפך את כל האולם למקהלה אחת גדולה. שחר טבוך, מרגי ועדן גולן נתנו הופעות מלאות אנרגיה ודיוק. מרגי גם הרשים במיוחד עם הופעה קצבית וריקוד מקצועי, ועדן גולן הוסיפה ביצוע עוצמתי במיוחד ל-"Hurricane" מהאירוויזיון – ביצוע ששלח צמרמורת בקהל.

שרית חדד: אנרגיה, להיטים ושואו אמיתי

לקראת הסיום עלתה שרית חדד לבמה ונתנה הופעה עוצמתית שהקפיצה את המופע כולו ברמות. היא הרימה את הקהל, ילדים והורים כאחד, עם שילוב מדויק של להיטים גדולים וביצועים מרגשים. הנוכחות החזקה והאנרגיה הבלתי נגמרת שלה יצרו רגע שיא שבלט כמופע בפני עצמו והוסיף שכבת עוצמה לסיום הפסטיגל.

קאסט מנוסה מול דור צעיר – שילוב שעבד מצוין

שילוב הקאסט השנה היה אחד הנכונים שנראו בפסטיגל:

הוותיקים – אליאנה תדהר, טל מוסרי, לי בירן ועדי חבשוש, הביאו עומק, ניסיון ומשחק יציב. במיוחד בלטה אליאנה תדהר, שיאנית הפסטיגלים, שניכרת המיומנות שלה. וחבל שלא קיבלה זמן במה רחב יותר – כי כל רגע שלה על הבמה פשוט עובד.

הצעירים – מרגי, שחר טבוך, עדן גולן, אנה זק, קווין רובין ועוד, הביאו אנרגיה גבוהה, ריקוד חזק והמון כריזמה. ראוי לציין במיוחד את שחר טבוך ועדן גולן, שנתנו אחד הביצועים המעולים והמדויקים של הערב – שילוב של אנרגיה, יכולת ווקאלית וריקוד מרשים. הביצוע החזק שלהם לא סתם בלט מעל כולם, אלא גם זיכה אותם בניצחון בתחרות השירים של אותו מופע.

ובתוך כל זה, לי בירן היה מהשמות הזוהרים של המופע. משחק מעולה, יכולת ווקאלית חזקה, וריקוד מלא אנרגיה – יחד עם כריזמה טבעית שמרימה כל סצנה.

תחרות השירים: קונספט מנצח

אחד האלמנטים שהשפיעו מאוד על הצלחת הפסטיגל השנה היה תחרות השירים. הילדים הכירו את כל השירים כבר לפני המופע, הגיעו מוכנים, שרו, צעקו, התרגשו – וזה יצר אווירה מחשמלת מתחילת המופע ועד סופו.

אפשר היה לראות שכל כוכב השקיע בשיר וברצינות מוחלטת, מתוך רצון אמיתי לנצח. המאמץ הזה ניכר על הבמה, וזה עשה את ההבדל.

שורה תחתונה: פסטיגל 2025 הוא רף חדש

עלילה ערכית ונוגעת ללב, אקרובטיקה ברמה גבוהה, קאסט חזק, תפאורה עוצמתית ומחרוזת להיטים שמרימה את האולם – פסטיגל 2025 מתעלה בכמה רמות מעל השנים האחרונות. זהו פסטיגל שמצליח להעביר מסר עמוק דרך צבע, מוזיקה ושואו: טכנולוגיה זה מדהים – אבל הלב הוא זה שמוביל.