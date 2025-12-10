גלי וזיוי הגיעו הערב למופע טרום הבכורה של הפסטיגל, אחרי שנתיים בשבי. השניים, שהיו תאורנים במשך חמש שנים, חוזרים להאיר את הבמה ולחגוג עם הצוות ברגע מרגש

גלי וזיוי הגיעו הערב למופע טרום-הבכורה של הפסטיגל, וברגע מרגש במיוחד מאירים מחדש את היכל הפסטיגל. השניים שימשו כתאורנים של הפסטיגל במשך חמש שנים והיו חלק בלתי נפרד מהצוות שמלווה את המופע בכל עונה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: סרוגים

אחרי החטיפה

ב-7 באוקטובר נחטפו השניים, והיעדרם הורגש היטב מאחורי הקלעים. לאחרונה הם כבר ביקרו בחזרות, מפגש ראשון עם חבריהם לצוות ועם הבמה המוכרת. הערב הם חוזרים בפעם השנייה, הפעם אל מופע טרום-הבכורה עצמו, צעד נוסף ומשמעותי בדרך לחזרה לשגרה.

רגע מרגש עבור הצוות

הנוכחות שלהם באולם הערב מלווה ברגש גדול מצד אנשי ההפקה והצוות, שעבדו לצידם לאורך שנים. עבור רבים מדובר ברגע שמסמל המשכיות, יציבות ותקווה – כאשר גלי וזיוי חוזרים למקום שהיה להם בית מקצועי, וחלק בלתי נפרד מעשייתם.