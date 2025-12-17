“איפה אח שלי שיתרגם?": הצצה למערכון של “ארץ נהדרת” שישודר הערב (רביעי), עם חיקויים של עומר אדם ואודיה וביצוע ללהיט "ואן דאם"

הערב (רביעי) תשודר בתוכנית "ארץ נהדרת" מערכון חדש המתייחס להופעת ה-NEXT, מופע מוזיקלי בהשתתפות אמנים מובילים במוזיקה הישראלית. במסגרת הצצה שפורסמה לקראת הפרק, נראים חיקויים של עומר אדם ואודיה.

צפו בהצצה לחיקוי של עומר אדם ואודיה

החיקוי בתכנית

במהלך ההצצה נראה חיקוי של עומר אדם ואודיה, כשהשניים מבצעים במערכון את השיר "ואן דאם". בסיום המערכון אומר עומר: "אני לא מבין אותה, איפה אח שלי שיתרגם". המשפט מקבל הקשר לנוכח העובדה שהשיר נכתב על רועי אדם, אחיו של עומר אדם, ושאודיה ורועי אדם חזרו לאחרונה להיות בזוגיות.

מהי הופעת "הנקסט"?

המערכון מתבסס על הופעת "הנקסט" – מופע מוזיקלי משותף שבו משתתפים כמה מהאמנים המובילים בישראל: לירן דנינו, נינט טייב, נסרין, עומר אדם, אשר כהן ואודיה.

המופע משלב סגנונות מוזיקליים שונים, ובתקופה האחרונה זכה לשיח ציבורי נרחב, שכלל גם ביקורות ותגובות מגוונות מצד הקהל. על רקע זה, ב"ארץ נהדרת" בחרו לחקות את המופע ואת האמנים המשתתפים בו במסגרת מערכון סאטירי.