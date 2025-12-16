טראמפ חתם על צו שמרחיב את רשימת המדינות שאזרחיהן לא יכולים להיכנס לארצות הברית. ברשימה 17 מדינות וכן מי שדרכונו הופק בידי הרשות הפלסטינית

הבית הלבן הודיעו כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הלילה (שלישי): על צו שמרחיב את רשימת המדינות שאזרחיהם שלהן לא יכולים להיכנס לארצות הברית. ברשימה 17 מדינות וכן מי שדרכונו הופק בידי הרשות הפלסטינית.

ברשימה 14 מדינות שמוגדרות "בסיכון גבוה": אפגניסטן, בורמה, צ'אד, הרפובליקה של קונגו, גינאה המשוונית, אריתריאה, האיטי, איראן, לוב, סומליה, סודן ותימן. חמש מדינות נוספות בורקינה פאסו, מאלי, ניז'ר, דרום סודן וסוריה וכן מי שמחזיק בדרכונים המחזיקים במסמכי נסיעה שהונפקו על ידי הרשות הפלסטינית.

בנוסף שתי מדינות שבעבר היו תחת הגבלה חלקית עולות להגבלה מלאה: לאוס וסיירה לאון. היא מוסיפה הגבלות מלאות ומגבלות כניסה לחמש מדינות נוספות, בהתבסס על ניתוח שנערך לאחרונה: בורקינה פאסו, מאלי, ניז'ר, דרום סודן וסוריה. כמו כן, הוא הוסיף הגבלות מלאות ומגבלות כניסה לאנשים המחזיקים במסמכי נסיעה שהונפקו על ידי הרשות הפלסטינית.

ההצהרה מטילה הגבלות מלאות ומגבלות כניסה על שתי מדינות שהיו כפופות בעבר להגבלות חלקיות: לאוס וסיירה לאון. על בורונדי, קובה, טוגו וונצואלה הוטלו הגבלות חלקיות. 15 מדינות נוספות "זכו" להגבלות חלקיות: אנגולה, אנטיגואה וברבודה, בנין, חוף השנהב, דומיניקה, גבון, גמביה, מלאווי, מאוריטניה, ניגריה, סנגל, טנזניה, טונגה, זמביה וזימבבואנה.

מהבית הלבן נמסר: "ההכרזה כוללת חריגים לתושבי קבע חוקיים, בעלי אשרות קיימים, קטגוריות מסוימות של אשרות כמו ספורטאים ודיפלומטים, ואנשים שכניסתם משרתת את האינטרסים הלאומיים של ארה"ב".