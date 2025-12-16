בן 18 הסתנן למטוס ללא כרטיס עלייה, וטס לאוסטריה. רק כשנחת בווינה, גילו המאבטחים האוסטרים שאין לו כרטיס טיסה והוא הוחזר לישראל

מחדל אבטחה חמור התרחש בנתב"ג: בן 18 הסתנן למטוס ללא כרטיס עלייה, וטס לאוסטריה. רק כשנחת בווינה, גילו המאבטחים האוסטרים שאין לו כרטיס טיסה והוא הוחזר לישראל. כך על פי הדיווח של דין פישר בחדשות 12.

מרשות האוכלוסין נמסר ל-12: הסיפור בבדיקה. מדוברות "אוסטריאן איירליינס" בווינה נמסר: "מתנהל תחקיר פנימי בנוגע לאירוע, ולכן בשלב זה לא ניתן למסור פרטים נוספים. המטוס המדובר עבר בדיקת בטיחות מקיפה לאחר הטיסה" בנוסף שרת התחבורה הנחתה את מנכ״ל המשרד לקיים דיון דחוף עם כלל הגורמים כולל מנכ"ל רשות האוכלוסין ושאר המעורבים.

בתחילת השבוע פורסם כי עם כניסתה של חופשת החנוכה, אלפי משפחות ישראליות ייצאו לחופשות בחו"ל, ונתב"ג הופך למוקד תנועה ערה. התחזיות של רשות שדות התעופה מצביעות על תנועה גבוהה במיוחד, שמתחזקת גם בגלל חג המולד שיחל ב-24 בדצמבר ויחפוף לימי החופשה.

העומסים השנה מתגברים על רקע חג המולד, מה שמגביר את הביקוש ליעדים פופולריים באירופה ובצפון אמריקה. ביום ראשון טסו כ-65 אלף נוסעים. עוד ימים עם עומסים צפויים: