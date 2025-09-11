גלו את אוסטריה – כפרים ציוריים, הרים מושלגים, אגמים ונקיקים מרהיבים, לצד אפשרויות כשרות מגוונות ואטרקציות למשפחות בכל גיל

אוסטריה היא מקבץ של כפרים ציוריים, מרחבי ירק, פסגות מושלגות ודרכים קסומות. לצידן תוכלו למצוא את האווירה היהודית, האוכל הכשר והרוגע האינסופי.

ביקורנו הוביל אותנו לאחת העיירות הציוריות – ואגריין (Wagrain), שבחבל זלצבורג. הכפר הקטן והמרשים ממוקם על אחת הגבעות שבעמק שבין שני נהרות – נהר זלצאך ממערב ונהר אנס (Enns) ממזרח. מהכפר נשקף נוף נהדר על הרי ראדשטט טאוארן המקיפים אותו. ההתיישבות הראשונה באזור מתועדת כבר לפני 700 שנים, כאשר הכפר שימש כמרכז עבור כורים שעבדו במכרות. כיום מתגוררים בו כ-3,000 תושבים קבועים, ותיירים רבים פוקדים אותו לאורך כל השנה.

בדומה לואגריין, גם בעיירה הסמוכה פלכאו, שנמצאת במרחק עשר דקות נסיעה, תוכלו למצוא מזור לנפש. שם יש בית כנסת פעיל, סופרמרקט עם מוצרים כשרים ואווירה חמה.

נקיק לאמר – לאמרקלאם

נקיק זה נוצר לאחר הפשרת מי הקרחונים בסופו של עידן הקרח האחרון, לפני עשרות אלפי שנים. המים האדירים הצליחו לעקור מסלעות ענק ולחצוב קניון מרשים. מסלול ההליכה בנקיק נפתח כבר במאה ה-19, נבנה בצורה בטיחותית ומציע חוויית טיול עוצמתית עם גשרי עץ, צוקים ענקיים וזרימת מים סוערת.

תחילת המסלול מכונה "הנקיק האפל" (Dunkle Klamm) – קטע צר ומרשים במיוחד, בו הסלעים ניצבים מטר בלבד זה מזה. לקראת סיום ההליכה תעברו על פני גשר באורך 30 מטרים, ממנו נשקף נוף מרהיב. קיימים שני מסלולים: קצר (כ-30 דקות) ומלא (כשעה).

הר גרוסגלוקנר (Grossglockner)

ההר הגבוה ביותר באוסטריה (3,798 מטרים), חלק מרכס הרי טאוארן הגבוהים. הדרך היפה ביותר ליהנות ממנו היא נסיעה בכביש האלפיני הגבוה – כביש באורך 48 ק"מ עם 36 פיתולים, תחנות עצירה ונופים עוצרי נשימה. הפארק הלאומי סביבו כולל 300 פסגות מעל 3,000 מטרים, 342 קרחונים ו-551 אגמים.

אגם יגרסי

אגם קסום ליד הכפר Kleinarl, מוקף הרים ירוקים ומים בצבע טורקיז–ירוק. שביל שטוח מקיף את האגם ומתאים לכל גיל ולכל כושר – מקום מושלם לטיול רגוע.

רכבל גרפנברג

בואגריין פועל רכבל Grafenbergbahn המוביל לנופים מרהיבים, מסלולי הליכה ותצפיות מגבוה.

שביל ההרפתקאות של פלורי – Flachau

מסלול מעגלי וקל להליכה, מותאם גם לעגלות. לאורך המסלול תחנות משחק מגוונות – אומגות, נדנדות, קירות טיפוס ומגלשות. מתאים במיוחד למשפחות עם ילדים. ההגעה נוחה באמצעות רכבל שיוצא ממרכז פלאכאו.

נקיק ליכטנשטיין

אחד הקניונים הטבעיים המרשימים באלפים, שנפתח למבקרים ב-1876 הודות לתרומה נדיבה של נסיך ליכטנשטיין. אורכו 4 ק"מ, מתוכם 1.5 פתוחים לקהל. המסלול בטוח, עשוי משטחי עץ לצד מצוקים בגובה 300 מטרים. החוויה כוללת ערפילי מים, קרני שמש יוצרות קשתות צבעוניות ועוצמת מים רועמת – "תיאטרון הטבע" במיטבו.

מוזיאונים ופארקים

בין שלל האטרקציות באוסטריה אפשר למצוא את טירת וורפן, טירה עתיקה בה מתקיימים סיורים עם מדריך בעברית לצד מופעי עופות דורסים ומוזיאון ייחודי על אומנות האילוף. למשפחות עם ילדים מומלץ לבקר בפארק פנטזיאנה, המציע למעלה מ-50 אטרקציות סביב סיפורי אגדות המחולקות לשבעה אזורים שונים. חובבי טכנולוגיה ומכוניות ייהנו במוזיאון רד בול בזלצבורג, המציג כלי טיס, רכבים ומטוסי פורמולה 1. בנוסף, מכרות המלח בחבל זלצבורג מציעים סיור חווייתי עם רכבת קטנה, גלישה במגלשות עץ, שייט באגם מלח תת-קרקעי ומדריך בעברית. גם ארמון הלברון מהווה מוקד משיכה עם גנים רחבי ידיים, מזרקות "מרקדות" בנות מאות שנים, מתקני משחקים ושבילי הליכה. ואם אתם מחפשים אדרנלין, מגלשת ההרים Lucky Flitzer מציעה מסלול באורך 1.1 ק"מ במהירות של עד 42 קמ"ש, מתאימה לילדים מגיל 3 בליווי מבוגר ולילדים מגיל 8 עצמאית, ופעילה לאורך כל עונות השנה.

אוכל כשר באוסטריה

שלוש אפשרויות כשרות עומדות לרשות המטיילים באוסטריה: ניתן ללון במלון כשר, למשל בעיירה שלדמינג, לרכוש מוצרים כשרים בסופרים מקומיים בעזרת אפליקציות ייעודיות לבדיקת כשרות, או להזמין מראש בסופר "שפע" בוינה ולאסוף את ההזמנה עם הנחיתה. אמנם הנסיעה מווינה אל ההרים אורכת כארבע שעות, אך עם ההגעה שוכחים את הדרך ומתמסרים לשלווה ולחוויה שאין כמותה.

טיול לאוסטריה הוא חוויה של טבע, היסטוריה, תרבות, כשרות ואטרקציות לכל המשפחה. יעד אירופי מושלם לשילוב בין נופים עוצרי נשימה לרוגע אמיתי.