תקרית חריגה בכפר הערבי: פעוט חרדי כבן שלוש אותר לפנות בוקר (שני) בחניון במסוף אוטובוסים בכפר קלנדיה, שמדרום לרמאללה. אחרי חיפושים נרחבים אחר הוריו, המשטרה הודיעה כי הוריו נמצאו.
ההורים, תושבי מודיעין עלית, יפגשו את ילדם ובהמשך, יועברו לחקירת המשטרה בהתאם. הפעוט אותר על ידי עובד של מסוף האוטובוסים, שדיווח על כך למשטרה – והם העבירו את הקטין למשמרתם במהלך הלילה.
לפעוט יש חזות חרדית – הוא חובש כיפה ולראשו פאות, והוא דובר את השפה יידיש בלבד.
בשל הקור ששרר באותה השעה והצורך לביצוע פעולות שעלולות היו לארוך זמן רב, הפעוט בן ה-3 הועבר אל תחנת המשטרה שפט במרחב קדם, ודיווח אודות המקרה הועבר לגורמי הרווחה.
