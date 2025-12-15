ההורים, תושבי מודיעין עלית, יפגשו את ילדם ובהמשך, יועברו לחקירת המשטרה בהתאם. הפעוט אותר על ידי עובד של מסוף האוטובוסים, שדיווח על כך למשטרה – והם העבירו את הקטין למשמרתם במהלך הלילה.