פעוט פונה לבית החולים במצב קשה לאחר שבלע הערב (ראשון) חומר ניקוי בביתו שבירושלים.
חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לפעוט בן השנתיים טיפול רפואי, ופינו אותו לאחר מכן לבית חולים באזור.
פרמדיק מד"א נפתלי סופר, חובשי רפואת חירום במד"א אלי אייזנבך ודניאל אליקים, סיפרו: "הביאו אלינו בסמוך לכניסת בניין פעוט כבן שנתיים כשהוא בהכרה לאחר שבלע חומר ניקוי. הענקנו לו במקום טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה".
לפני כ-3 שנים פעוט כבן שנתיים מירושלים פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב קל לאחר שבלע חומר רעיל, ככל הנראה במהלך ניקיון הבית לפסח.
