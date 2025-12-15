בעת כניסת הצוות לבניין במאה שערים, הודבקה על האמבולנס מדבקה עם הכיתוב "יהודים אינם ציונים" על רקע של צבעי דגל פלסטין. כל הפרטים

פרמדיקים של מד"א שהוזעקו לטפל בחולה בשכונת מאה שערים בירושלים גילו שהניידת הושחתה.

אמבולנס של מגן דוד אדום שהגיע לטפל לאחרונה בחולה בשכונת מאה שערים בירושלים הושחת במהלך האירוע. בעת כניסת הצוות לבניין, הודבקה על האמבולנס מדבקה עם הכיתוב "יהודים אינם ציונים" על דגל פלסטין, ודגלי ישראל המוטבעים על האמבולנס רוססו בצבע.

צוות מד״א המשיך במשימתו הרפואית והעניק טיפול מציל חיים לחולה, ללא כל עיכוב. מנכ״ל מד״א, אלי בין מסר בתגובה: "אמבולנס מד״א אינו סמל פוליטי, הוא סמל להצלת חיים. צוותי מד״א פועלים בכל מקום, לכל אדם, ללא הבדל דת, השקפה או אורח חיים. פגיעה באמבולנס ובסמלי המדינה שעליו היא חציית קו אדום ופגיעה ישירה ביכולת להציל חיים".

עוד באותו נושא בתוך שקיות במבה: אישה ממאה שערים ניהלה מחסן למכירת סמים 14:33 | חדשות סרוגים 32 0 😀 👏

במד״א רואים את האירוע בחומרה וסומכים על משטרת ישראל שתחקור את המקרה ותפעל למיצוי הדין עם האחראים.