משטרת ירושלים עצרה אישה ממאה שערים שניהלה לכאורה מחסן סמים בדירתה. בחיפוש נמצאו מריחואנה, חשיש, קוקאין ומוצרי מזון כמו אוראו ובמבה שהכילו סם.

משטרת ירושלים חשפה מחסן סמים בלב שכונת מאה שערים החרדית, לאחר חקירה סמויה שהובילה למעצרה של אישה בת 29, שניהלה על פי החשד פעילות סחר מאורגנת ממקום מגוריה. בין הממצאים: עוגיות "אוראו" וחטיפי "במבה" שהכילו חומרים החשודים כסמים.

בלשי תחנת לב הבירה עקבו בשבועות האחרונים אחר פעילותה הפלילית של החשודה, אספו ראיות, ועצרו מספר "לקוחות" שלכאורה רכשו ממנה סמים. הבוקר, במהלך מכירה נוספת, נעצרה האישה "בשעת מעשה".

עם מעצרה, הובילו אותה הבלשים לדירתה במאה שערים — על אף שהתעקשה שאינה מתגוררת שם. מפתחות הדירה שנמצאו ברכבה סתרו את טענותיה, והבלשים נכנסו לבצע חיפוש מקיף.

בחיפוש בדירה נמצאו מגוון חומרים החשודים כסם, ביניהם:

מריחואנה בכמות גדולה

אצבעות חשיש

קוקאין

עוגיות "אוראו" ועוגיות בית שהכילו סם

שקיות "במבה" שאליהן הוחדרו חומרים אסורים

בנוסף, המשטרה תפסה סכומי כסף גדולים ,חלקם במטבע זר, וכן מסמכים המעידים כי הדירה שימשה כמקום מגוריה וכבסיס לפעילות הפלילית. רכב החשודה נתפס גם הוא.