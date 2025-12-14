תושב מזרח ירושלים, בשנות ה-20 לחייו, נעצר בחשד להצתת דגל ישראל.
הדיווח על ההצתה הגיע לידי שוטרים ברמלה, שפתחו בחקירה בימים האחרונים. חוקרי ובלשי התחנה אספו עדויות, ניתחו אמצעי תיעוד והפעילו אמצעים שונים, שהביאו לחשיפת זהות החשוד.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בפעילות החקירה שנעשתה בשיתוף פעולה עם שוטרי מחוז ירושלים, עצרו השוטרים חשוד שהצית את הדגל, תושב מזרח העיר בשנות ה-20 לחייו, שהועבר לחקירה בתחנה ביום שישי האחרון, ומעצרו הוארך עד ליום שני 15.12.25.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים