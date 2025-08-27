תושב אור עקיבא בן 42 נעצר לחקירה, לאחר שהשחית קבר צבאי בבית עלמין ושרף דגל ישראל על פי החשש שוטרי מרחב מנשה הצליחו בתום מצוד לעצור את החשוד.

האירוע התחיל  במהלך סוף השבוע התקבל דיווח אודות קבר צבאי שהושחת ועליו סימני שריפה באור עקיבא. עם קבלת הדיווח שוטרי וחוקרי תחנת חדרה הגיעו למקום ופתחו בחקירה.

חוקרי התחנה החלו באיסוף ממצאים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכעבור זמן קצר הצליחו לאתר את החשוד, תושב אור עקיבא בן 42. כאמור, החשוד נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום חמישי 28.8.25.

השחתת קבר חלל צה"ל | צילום: דוברות המשטרה