תושב אור עקיבא בן 42 נעצר לחקירה, לאחר שהשחית קבר צבאי בבית עלמין ושרף דגל ישראל על פי החשש שוטרי מרחב מנשה הצליחו בתום מצוד לעצור את החשוד.
האירוע התחיל במהלך סוף השבוע התקבל דיווח אודות קבר צבאי שהושחת ועליו סימני שריפה באור עקיבא. עם קבלת הדיווח שוטרי וחוקרי תחנת חדרה הגיעו למקום ופתחו בחקירה.
חוקרי התחנה החלו באיסוף ממצאים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכעבור זמן קצר הצליחו לאתר את החשוד, תושב אור עקיבא בן 42. כאמור, החשוד נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום חמישי 28.8.25.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
נרקיס
לכאורה לפי חירטוט התקשורת שמגינה על טרוריסטים זה ערבי או שמאלן16:33 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעל.ש
נרקיס אתה דביל. לך תעשה ניתוח להוספת תאים אפורים במוח שלך16:45 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלמה
אחי נפל כטייס במלחמה.לבי לבי למשפחת הנופל בקרב מסיבות נפשיות.צהל חייב לקבור אותו בקבורה צבאית מושלמת.ולהכניס את בני משפחתו האומללים למטופליו בעלי הזכויות ככל משפחה בשכול הצבאי.יחס של בושה גדולה16:54 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעל.ש
נרקיס אתה דביל. לך תעשה ניתוח להוספת תאים אפורים במוח שלך16:45 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נרקיס
לכאורה לפי חירטוט התקשורת שמגינה על טרוריסטים זה ערבי או שמאלן16:33 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר